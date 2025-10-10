El PP equipara a Sánchez con la extrema derecha y le acusa de "señalar" a las mujeres que quieren abortar

Alberto Núñez Feijóo zanjó el jueves cualquier posible duda sobre la postura del PP respecto al aborto, de la que se muestra a favor. Este viernes, el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de Los Santos, ha reiterado que esta línea es compartida por todo el partido, asegurando que el comunicado emitido por el presidente popular cuenta con el aval de todos los presidentes autonómicos del PP, incluida Isabel Díaz Ayuso. "Ningún texto que sale de la calle Génova 13 sale sin la aquiescencia de todos sus varones", ha sentenciado De Los Santos en una declaración ante los medios en Badalona.

La aclaración de Feijóo, que ya había defendido esta postura con anterioridad, fue necesaria tras la polémica generada por Ayuso al negarse a crear un registro de objetores de conciencia al aborto, como sí han hecho otros barones del PP y como exige la ley de aborto, reformada en 2023. Además, la presidenta madrileña acusó al Gobierno de fomentar el aborto, calificando el aumento de casos en los últimos años como un "fracaso como sociedad". Todo ello, después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara -a iniciativa de Vox- la obligación de informar, "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible", sobre el llamado Síndrome Post Aborto. Se trata de una supuesta afección que el Ministerio de Sanidad no reconoce como enfermedad, al considerar que carece de base científica.

De Los Santos ha insistido en que no existen diferencias entre lo que defiende Feijóo y Ayuso, y ha culpado al presidente Pedro Sánchez de "colar" esta polémica de forma "indecente" en los medios de comunicación. "Cada día se parece más a la extrema derecha porque señala a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo", ha afirmado el dirigente popular, comparando al PSOE, defensor de la libertad para abortar, con Vox, que quiere prohibirlo rotundamente. "Las somete a un escarnio que no se merecen; es una cuestión privada y sensible colocándolas en el centro con los medios de comunicación", ha añadido, tras tachar de "feminismo falso" la política del Gobierno.

Por su parte, la presidenta madrileña, quien en otras ocasiones ha mostrado discrepancias con la cúpula nacional en otros asuntos, no negó la asistencia a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, pero defendió firmemente su postura: "Está en nuestra mano evitarlo [que aumenten los abortos]. No se va a señalar a nadie", afirmó en referencia al registro de objetores de conciencia, que se niega a crear pese a ser obligatorio por ley.

Feijóo dejó claro en su comunicado que su posición es garantizar "siempre" el aborto "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes". Sin embargo, Ayuso en su intervención en la Asamblea de Madrid aseguró que "nunca" aprobaría dicho registro y concluyó con contundencia: "¡Váyanse a otro lado a abortar!".