El PP plantea expulsar a los inmigrantes con un "vínculo radical o violento"

El Partido Popular (PP) sigue desgranando su plan de inmigración, que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentará definitivamente el próximo martes en Barcelona. Los populares incluirán la propuesta de expulsar a los inmigrantes que tengan "un vínculo criminal o un vínculo radical violento". Así lo manifestó este viernes en Madrid la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la dirección del PP, Alma Ezcurra, quien atendió a los medios de comunicación en Usera, al sur de la capital de España, en una de las zonas con mayor presencia migratoria de la ciudad, y después de visitar a la propietaria del Grupo Perla del Pacífico, Nelly Elizalde, una ecuatoriana que lleva un cuarto de siglo en nuestro país y a la que Ezcurra puso como ejemplo del tipo de migrante que es necesario recibir.

La nueva propuesta de los populares, a la espera de la concreción de la misma que haga Feijóo en Barcelona, apunta a la deportación de quienes tienen vínculos con el terrorismo o con el tráfico de armas, pero incluso también a quienes pertenezcan a bandas organizadas, deslizan fuentes del partido. En España, y en Madrid en particular, se ha producido un incremento de la presencia de las conocidas como bandas latinas en los últimos años, lo que ha sido objeto de polémica en el debate migratorio.

Ezcurra, como en ocasiones anteriores ella misma o varios de los portavoces populares, incluido el propio Feijóo, trató de establecer un equilibrio entre lo que el primer partido de la oposición visualiza como dos posturas extremas en la materia, una la "buenista" de la izquierda y otra la radical de Vox. "La moda política es o bien victimizar a todos los inmigrantes, como si fueran pobrecitos, o bien criminalizarlos diciendo que, bueno, cuidado con ellos que son todos unos delincuentes", reflexionó al respecto la dirigente del PP, quien defendió que ante esa disyuntiva el testimonio de la empresaria ecuatoriana Elizalde representa "la fuerza de la verdad". En esa línea, la vicesecretaria popular estimó que "todo ser humano, con independencia de su procedencia, de su raza, de su religión, de su pensamiento... es digno y libre y es capaz de toda la prosperidad del mundo solo con su capacidad y con su esfuerzo. Por parte de las sociedades donde nacemos y las sociedades de acogida solo tenemos que garantizar oportunidades y unas reglas del juego que nos permitan a todos convivir en paz y en libertad", concluyó.

