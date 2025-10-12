La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

¿Qué unidades paramilitares participan en el desfile?

En total, 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participarán en el desfile, junto a 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros.

Este año también se celebran hitos como el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participará con dos compañías.