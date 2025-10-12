En Directo
Minuto a minuto
La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid
Los Reyes presiden el tradicional desfile del día de la Fiesta Nacional en Madrid con motivo del 12 de octubre
Los Reyes presiden el tradicional desfile del día de la Fiesta Nacional en Madrid en el que participan casi 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Desde Atocha hasta la Plaza de Colón. A continuación, tendrá lugar la recepción en el Palacio Real.
Sigue aquí la jornada minuto a minuto.
¿Qué unidades paramilitares participan en el desfile?
En total, 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participarán en el desfile, junto a 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros.
Este año también se celebran hitos como el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participará con dos compañías.
Este es el recorrido del desfile del 12 de octubre
El recorrido del desfile del 12 de octubre empezará en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha. A continuación, irá subiendo el paseo del Prado para pasar por la plaza de Cibeles y recorrer el paseo de Recoletos hasta la plaza de Colón, donde terminará el desfile.
