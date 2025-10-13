El juez Puente responde a la Fiscalía Europea que en el caso Koldo aún no le constan obras pagadas de fondos europeos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha respondido a la Fiscalía Europea que de momento no le consta que ninguna de las obras públicas, cuya adjudicación investiga, haya comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, elemento que determinaría la competencia del ministerio público de la UE. No obstante, el magistrado se guarda las espaldas señalando que, "evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”.

Añade que, en cualquier caso, aunque en alguna de las obras se pudiesen haber comprometido fondos de procedencia europea, lo que él investiga es la eventual existencia de sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios y particulares que, a través de posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de los primeros, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas. Y ello “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

La Fiscalía Europea solicitó información al juez sobre las obras bajo sospecha en la causa que instruye, para verificar si coinciden con una denuncia realizada ante dicho organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y poder evaluar su posible competencia y el ejercicio del derecho de avocación del asunto, algo que ya intentaron sin éxito en esta misma causa, antes de que el caso Koldo se dividiera entre la Audiencia Nacional y el Supremo, al aparecer indicios contra Ábalos, que está aforado ante la Sala Segunda.

En una providencia de ocho folios, que se ha notificado tanto a la Fiscalía Europea como a las partes personadas en la causa, Puente recuerda en primer lugar que el pasado 23 de septiembre abrió pieza separada para investigar la parte referida a obras públicas, en la que están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor del primero Koldo García, y seis empresarios entre ellos Víctor de Aldama.

El juez añade en su informe que en dicha pieza, siempre en los términos meramente indiciarios que corresponden a este momento del proceso, “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”.

Junto a esa trama u organización, se investiga también en la presente causa especial, la posible existencia de una segunda, --en parte compuesta por las mismas autoridades o funcionarios públicos, en relación con otras entidades constructoras, con aparente menor entidad económica--, que tendría también el mismo objeto, expone el juez.

A continuación, el informe del juez detalla las obras públicas concretas que hasta el momento y sin perjuicio de que se incorporen otras en el futuro, cuyo proceso de contratación, adjudicación y ejecución están siendo objeto de investigación, diferenciando las del ámbito de la entidad ADIF de las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibirse los expedientes completos de dichas obras, el pasado 23 de septiembre se recabó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que está pendiente de ser presentado.

El informe concluye que “hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”, y que en cualquier caso, aunque alguna de las obras pudiese haber comprometido fondos de esa procedencia, el objeto de la causa son la eventual existencia de sendas organizaciones criminales que habrían logrado adjudicaciones de obras mediante posible delito de cohecho e influencia de los investigados, con independencia de los fondos empleados en ellas, lo que “en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental”, según el juez.

Insiste el magistrado finalmente que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.