Oriente Próximo
Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza
Entre los activistas se encuentra Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud
EFE
Los cinco últimos miembros españoles de las flotillas humanitarias rumbo a Gaza interceptadas este mes por Israel que permanecían en este país han llegado en la mañana de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Catar, a donde fueron llevados desde Jordania.
El grupo de activistas ha llegado poco antes de las 9:00 horas y entre ellos se encontraba Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.
Los demás españoles que han llegado este lunes a España formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.
Han sido recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el "genocidio" en Gaza, entre los que se encontraban compañeros suyos de la primera flotilla, como la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, que fue compañera de la mallorquina Reyes Rigo.
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- La balsa de riego fantasma y la vía pecuaria indestructible, en las nuevas mil viviendas de San Vicente
- La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- Un policía pierde su plaza de funcionario al negarse a llevar arma por motivos religiosos
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
- Elche comienza a instalar las 69 cámaras de vídeo del plan de monitorización urbana que arranca este año
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia