Ábalos encara una nueva declaración en el Supremo con la amenaza de ingresar en prisión

El exministro socialista y hoy diputado en el grupo mixto José Luis Ábalos afronta este miércoles su cuarta declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por presuntamente integrar una trama de adjudicaciones irregulares de contratos y obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes bajo su cargo. En esta ocasión deberá dar explicaciones sobre la gestión de su patrimonio y gastos personales tras el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por primera vez, se enfrenta a un riesgo real de ingresar en la cárcel de forma preventiva.

La causa ya cuenta desde finales de junio con un preso, que no es otro que el que fuera último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar el instructor que podría manipular pruebas esenciales en el procedimiento. Esta posibilidad, junto al riesgo de fuga o la reiteración delictiva, es lo que tendrá que valorar ahora el juez Puente si, como parece probable, alguna de las acusaciones solicita formalmente la medida cautelar de prisión.

Fiscalía y acusaciones

Las acusaciones populares representadas por Iuistitia Europa, Liberum o Hazte Oír ya han adelantado a EL PERIÓDICO que son partidarias de pedir cárcel preventiva para Ábalos, si bien la posibilidad final de que su petición se materialice depende de si el exministro opta este miércoles por colaborar con la justicia o se cierra en banda.

También es necesario que la medida sea compartida por el PP, que ejerce la dirección letrada en esta causa y que rechazó adelantar cuál será su posición hasta que se produzca la declaración. Por su parte la Fiscalía Anticorrupción se mantiene igual de discreta y únicamente ha trascendido que no se descarta ninguna posibilidad, en espera de la declaración.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid / JESUS HELLIN - EUROPA PRESS

El juez ya adelantó en su auto de este martes que, tras el interrogatorio al que será sometido Ábalos, se celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es el que regula que pueda instarse cualquier modificación de las medidas cautelares, que ahora mismo se limitan a prohibición de salir del país y retirada de pasaporte. Lo hacía en una resolución en la que trascendía que rechazaba por "fraude de ley" la renuncia a su abogado Aníbal Álvarez que el exministro presentó este lunes, a lo que siguió solicitar al alto tribunal uno de oficio.

Así las cosas, de producirse la petición de cárcel el juez tendrá que valorar si persiste una posibilidad de destrucción de pruebas cuando la Guardia Civil ya se ha incautado de documentación y dispositivos electrónicos del exdirigente socialista, que además ya ha analizado. A ello se une el hecho de que Ábalos ya no ostenta los cargos públicos que le permitieron, supuestamente, perpetrar los delitos de corrupción que se le imputan. No obstante, puede pesar en su contra, al poder entenderse que aumenta el riesgo de fuga, la inminencia del primero de los juicios a los que previsiblemente se enfrentará: el relativo a la compra de mascarillas. En cualquier caso se trata de un diputado que no ha faltado a un solo requerimiento judicial.

Viaje inaugural del AVE a Granada: Pedro Sanchez y José Luis Ábalos. Archivo. / Álex Cámara - Europa Press

Conclusiones del juez

Para determinar el futuro inmediato de Ábalos serán fundamentales las conclusiones que extraiga el juez tras estudiar el último informe que le entregó la UCO sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y escuchar las explicaciones que le puedan ofrecer el ahora diputado del grupo mixto y el que era su asesor en relación con los 95.427 euros de origen desconocido para sus gastos personales de los que dispuso.

El magistrado también tendrá en cuenta el resultado de otras diligencias realizadas en la causa como la denuncia del comisionista Víctor de Aldama, cuando en noviembre del año pasado decidió colaborar con la justicia, y que fue corroborado por la empresaria Carmen Pano, cuando declaró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz en nombre del anterior.

Sobre el origen del dinero, los agentes se limitan a recordar que al menos entre octubre de 2019 y julio de 2022 "Aldama entregó directamente a Koldo, o a través de su hermano Joseba, 10.000 euros en metálico con una frecuencia mensual". Ello guarda "relación directa con el incremento patrimonial de Koldo coetáneo a los hechos investigados", en el que participaron, además de su hermano, la que era su mujer, Patricia Úriz, y facilitó "el flujo de dinero en efectivo".

Aldama lo pagaba para “mantener el acceso […] no solo al propio Koldo, sino también a Ábalos", a cambio de contraprestaciones, como las vacaciones que disfrutó en la casa Villa Parra o en el chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que se llegó a comprar por la trama de hidrocarburos en la que está imputado el comisionista. Su socio, Alberto Escolano, pagó el alquiler de una de las parejas del exministro, Jésica Rodríguez, a la que se facilitó trabajar en dos empresas públicas.

Gestionado por Koldo

Una de las cosas que más sorprenden del informe de UCO es cómo refleja que quien le proporciona a Ábalos y a su entorno el dinero que necesita es su hombre para todo, Koldo García, labor en la que le ayuda la que era su esposa. Patricia Úriz va al PSOE a recoger sobres y sigue las instrucciones que él le da sobre a quién tiene que hacer algún ingreso y por cuánto, así como al que compra pulseras por el cumpleaños de la "puta número 1".

En uno de los mensajes de voz intervenidos en el teléfono y los distintos dispositivos encontrados en el domicilio de Koldo se aprecia cómo en un momento dado ella da menos cantidad de la que le habían indicado que debía hacer llegar a "Tatiana", la hija de Ábalos, y el asesor le reprocha que no cumpla las instrucciones recibidas y pretenda ahorrar con un dinero que no es suyo, sino del "jefe".

Para organizarse el matrimonio diferencia entre los gastos personales que le pagan a Ábalos entre "A y B". En un mensaje del 21 de enero de 2021 Koldo le pide a Úriz que ingrese 750 euros a una mujer relacionada con el exministro y que lo anote "en la 'caja B'". Los investigadores dicen que estos son "desembolsos que no estarían sujetos a una liquidación posterior". Son en los que no se preveía “una reposición institucional" posterior, ni por parte del PSOE ni del Ministerio de Transportes, al tener un marcado carácter personal.

Que llamaran a los billetes con nombre convenidos (chistorras a los de 500 euros; soles, los de 200, y lechugas, los de 100, así como folios” no ayuda a disipar las sospechas de los investigadores, que señalan que "parte" de los gastos que realiza y que le abona Koldo fueran "reembolsados con ocasión de estos cargos", tanto por el ministerio como por el partido.

En uno de los mensajes, de 18 de diciembre de 2018, se ve cómo la secretaria adscrita al área de Organización del PSOE le reintegra a Koldo los justificantes aportados. "Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147 euros; gastos José Luis Ábalos 3.743. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431. Total: 4.459 euros tuyos", señala. Koldo le dice que él no tiene "gastos tan elevados" y la cifra que le asigna es compartida con el exministro. Según el informe, entre 2017 y 2021 el PSOE entregó a Ábalos liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria (18.592 euros) como en efectivo (19.638 euros).