La empresaria que aseguró haber llevado bolsas con efectivo a Ferraz no declara en el Senado, pero ratifica que entregó 90.000 euros al PSOE

La empresaria que aseguró haber llevado bolsas con 90.000 euros en efectivo a Ferraz, Carmen Pano, ha rechazado este jueves por la mañana declarar en el Senado en la comisión de investigación que se desarrolla en la cámara alta, aunque se ha ratificado en sus declaraciones en sede judicial en las que dijo que entregó en la sede socialista madrileña dos bolsas con 45.000 euros en efectivo, en total 90.000 euros.

En uno de los informes aportados al caso de hidrocarburos, que se investiga en la Audiencia Nacional, los agentes de la UCO incorporan una conversación por whatsapp entre Pano y el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama en la que este le reprochaba que le relacionara con el supuesto pago al PSOE: "Espero que tengas pruebas, Carmen", le escribía Aldama, a lo que ella respondió: "Buenos días, Víctor. Creo que tenemos que hablar, cuando quieras quedamos y que esté tu abogado presente", dijo.

La comparecencia de Pano en el Senado se produce después de conocerse el informe de 3 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desvela que el PSOE dio entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos. Estas sumas, que fueron retiradas de la caja de la formación política, se entregaron en algunas ocasiones en sobres, tal y como apuntan las pruebas descubiertas, que también desvelan que en ese mismo periodo de tiempo Koldo García habría recibido otros 11.291 euros.

El senador socialista José Latorre Ruiz, quien ha anunciado una querella contra Carmen Pano, ha defendido que el PSOE no se ha beneficiado de la trama de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos: "No intenten manipular sobre los gastos de representación, no confundan dinero en efectivo con dinero 'b' porque saben perfectamente que es una manipulación", ha dicho. Esta aseveración ha sido contestada por el senador del PP Luis Javier Santamaría Ruiz, quien ha dicho que "si mentir fuera delito Pedro Sánchez estaría condenado a cadena perpetua".

Los agentes de la UCO han detectado que "en algunos casos" existe "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas" del PSOE a Ábalos y Koldo García, pero que en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia". Sin embargo, fuentes socialistas sostienen que todo está "justificado" y concluyen que el informe "corrobora que no ha habido financiación irregular".

Los desembolsos detectados en efectivo, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros, asegura el informe de la UCO, que detalla que de ellos 6.887,94 euros habrían ido a "Jésica", la ex pareja de Ábalos que fue contratada en Tragsatec e Ineco por la presunta influencia de éste sin que trabajara pero sí cobrara; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana" (su hija); y 3.337,25 euros a "Rosa".

Pano, imputada en el caso hidrocarburos, declaró en el Tribunal Supremo al magistrado Leopoldo Puente haber llevado a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, dos bolsas con 45.000 euros en efectivo. También identificó a la persona que la llevó hasta la sede socialista: Álvaro Gallego, un socio o amigo del empresario considerado líder junto al comisionista Víctor de Aldama de la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas Ruiz-Capillas. Este, citado como testigo en el Supremo, negó haber pagado a los socialistas.

El chalé que disfrutó Ábalos

Precisamente, la hija de Carmen Pano, la también empresaria Leonor González Pano, declaró que aunque figuraba como administradora de Have Got Time -la empresa que adquirió el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que disfrutó un verano el exministro José Luis Ábalos y su familia- aseguró que en esa empresa en realidad era de Rivas Ruiz-Capillas y que era él quien dio la orden de adquirir el inmueble. También señaló que el ahora diputado del grupo mixto pagó la fianza y dos mensualidades, como él mismo confirma.

En un audio descubierto por la UCO en el teléfono de Aldama, Leonor González Pano, tras aportarle los datos de los asistentes a una reunión en el Ministerio de Industria esta aseguraba al comisionista: "Claudio se ha empeñado en llevar al técnico por si hacen algunas preguntas. Dice que quiere hacer las cosas bien y no hacer el ridículo. Como es el que paga...".