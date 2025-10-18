PSOE
Pedro Sánchez participa en la clausura del Congreso del PES 2025 en Ámsterdam
Este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia
Redacción
El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este sábado en la clausura del Congreso del PES 2025, que está teniendo lugar en Ámsterdam. En concreto, el jefe del Ejecutivo será el encargado de cerrar el evento junto al neerlandés Timmermans, que se encuentra en plena campaña para las elecciones generales en su país el próximo día 29.
Sin ir más lejos, este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes organizada con motivo del congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia. "Necesitamos líderes como él", dijo Timmermans en declaraciones a los periodistas tras posar junto a Sánchez y el resto de dirigentes de los socialistas europeos en la foto de familia de este congreso que se desarrolla bajo el lema 'Movilización progresista en Europa y más allá'.
Intervención de Salvador Illa
En la jornada que clausurará Sánchez tomará también la palabra ante el plenario del congreso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
De la delegación socialista española encabezada por Sánchez forman parte, entre otros, los portavoces en el Congreso y el Senado, Patxi López y Juan Espadas, respectivamente; la secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López; y la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Hana Jalloul
- La Policía detiene a cuatro personas por la agresión a un joven de 18 años tras salir de una discoteca en Alicante
- Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada
- Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025
- Arroz con costra gigante por una razón especial este sábado en Elche
- ¿Qué pasaría con el tráfico en la calle San Vicente de Alicante si llega a ser peatonal?
- La Universidad de Alicante cierra las puertas a Vito Quiles
- Una plaga de pulgas obliga a cerrar toda la semana la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante
- La jueza envía a prisión por tentativa de homicidio a tres de los cuatro detenidos por pegar a un joven a la salida de una discoteca en Alicante