Belarra asegura que lo que alimenta al PP y a Vox es un Gobierno "que no hace nada"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad Irene Montero han reivindicado la necesidad de fortalecer a su formación como única vía para asentar una izquierda alternativa "fuerte" y han recriminado a PSOE y Sumar que alimenten a la ultraderecha mediante un Gobierno que "defrauda" y "no hace nada". Ambas han alertado de que si no se da un giro y se articula una opción valiente en el arco progresista, al final el líder de Vox, Santiago Abascal, llegará a la Moncloa después del presidente, Pedro Sánchez.