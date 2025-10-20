Feijóo carga contra la “décima subida a los autónomos” y la “asfixia fiscal” del Gobierno de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetió este lunes contra la política económica del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y cómo sus medidas alimentan la desafección. Es más, denunció la “décima subida a los autónomos” de sus cuotas de cotización y la “asfixia fiscal” de los trabajadores en general.

“España vive un fuerte problema de desafección por varios motivos íntimamente relacionados: La presión fiscal, que asfixia al país, la sensación de que pagamos más y recibimos menos, la impunidad que se fomenta desde el gobierno, la desconfianza del emprendedor, la burocracia y el intervencionismo”, enumeró Feijóo.

En su participación en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el presidente del PP ahondó en su crítica al Gobierno por la falta de presupuestos generales y demandó, una vez más, elecciones, porque “cuando un país como Francia no aprueba el presupuesto, hay un cambio de gobierno”. A su juicio, un gobierno que no planifica improvisa. Un país que improvisa se pierde. Presupuestar es decidir” y “no presupuestar es rendirse al desgobierno”

Feijóo también defendió que “la política no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras tolera abusos en sus propias filas. Sin honestidad no hay ejemplo, y sin ejemplo no hay autoridad moral” de manera que “restaurar la decencia en la gestión es el cambio urgente que necesita nuestro país”.

"No hay justicia social si el que trabaja paga cada vez más y el Estado gasta cada vez peor. El gobierno presume de recaudar más Pero eso no es un éxito. Es un síntoma de abuso", sentenció.