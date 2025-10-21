Derecho a la Información
El CGPJ advierte de las "imprevisibles" limitaciones para los periodistas que el Gobierno pretende aplicar al secreto profesional
Los límites introducidos en el Anteproyecto, como que se pueda obligar a identificar fuentes si se afecta a la seguridad nacional, son poco claros y "generan perplejidad", señala el informe que se discutirá mañana por el Pleno
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente aprobar mañana su análisis sobre el Anteproyecto de ley para regular el secreto profesional de los periodistas, que ha levantado suspicacias entre estos profesionales por incluir determinados supuestos en los que un juez podrá obligar a la identificación de las fuentes con el argumento de "evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida o la integridad física de las personas" o "para la seguridad nacional".
En línea con esta preocupación de los profesionales, el borrador del informe que han redactado las vocales del órgano de gobierno de los jueces Lucía Avilés e Isabel Revuelta advierte de las citadas limitaciones son poco claras, debilitan la protección de este derecho y además "generan perplejidad".
Concretamente, el informe advierte que las limitaciones previstas en los artículos 5 y 6 de la ley establecen un "marco de limitación del derecho al secreto profesional que hace imprevisible" para sus titulares, es decir para los periodistas, "saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas de prevalencia condicionada de otros derechos y bienes de relevancia constitucional cuando entran en conflicto con el derecho al secreto profesional".
Esta circunstancia añade el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "no se acomoda con las exigencias de claridad y precisión de la ley limitadora de derechos fundamentales establecida tanto por el Tribunal de Justicia, desde la perspectiva del artículo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de nuestra propia Constitución.
