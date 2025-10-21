Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Felipe VI concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón

El Monarca otorga esta máxima distinción al expresidente y a los 'padres' de la Constitución por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona"

Pilar Santos

Madrid

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento este martes de que el rey Felipe VI ha concedido el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona", según han explicado fuentes de la Moncloa.

El Toisón es la más alta distinción concedida por la Corona española y Felipe VI había concedido solo dos hasta ahora: a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la reina Sofía, el pasado mes de enero. Juan Carlos I otorgó esta condecoración solo a una veintena de personalidades en los 39 años que estuvo en el trono. El próximo 22 de noviembre se celebrarán los 50 años del restablecimiento de la monarquía en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Tanto González, como Roca y Herrero y Rodríguez de Miñón juegaron un papel clave en la consecuención de la democracia en España.

