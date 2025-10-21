Distinción
Felipe VI concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón
El Monarca otorga esta máxima distinción al expresidente y a los 'padres' de la Constitución por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona"
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento este martes de que el rey Felipe VI ha concedido el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona", según han explicado fuentes de la Moncloa.
El Toisón es la más alta distinción concedida por la Corona española y Felipe VI había concedido solo dos hasta ahora: a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la reina Sofía, el pasado mes de enero. Juan Carlos I otorgó esta condecoración solo a una veintena de personalidades en los 39 años que estuvo en el trono. El próximo 22 de noviembre se celebrarán los 50 años del restablecimiento de la monarquía en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Tanto González, como Roca y Herrero y Rodríguez de Miñón juegaron un papel clave en la consecuención de la democracia en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre