Tribunales
La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez
EFE
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha el procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.
Metsola anunció ante el hemiciclo comunitario que las autoridades españolas le habían remitido dicha solicitud y que será enviada a la comisión de Asuntos Jurídicos, la encargada de tramitarla.
En el caso de Pérez, el Supremo español ya había solicitado que se levantara su inmunidad por el caso en su contra a raíz a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La semana pasada, el Supremo sumó una nueva petición de levantamiento de la inmunidad del eurodiputado español para poder investigarlo por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con el partido Se Acabó La Fiesta.
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- Un tercio de la oferta de trenes de Alicante a Valencia pasa por Cuenca y tardan hasta 4 horas