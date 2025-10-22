En el Congreso
Nogueras avisa a Sánchez de que es "la hora del cambio"
El presidente del Gobierno esquiva la amenaza de Junts y defiende la gestión de su Gobierno
Resulta complejo encontrar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Miriam Nogueras en el que la portavoz de Junts en el Congreso no deje claro la distancia que les separa del Gobierno de coalición. Las amenazas veladas suelen ser también habituales en las intervenciones de la posconvergentes y en la de este miércoles no ha sido menos. Tras reprochar a Sánchez que "mucha gente está hasta las narices" de ver a dónde se van sus impuestos, Nogueras ha avisado al jefe del Ejecutivo de que es momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".
"Voy a ser muy clara. A usted ya no le sirve envolverse con la bandera palestina y ahora lo hace con la del cambio horario y así no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas", le ha espetado la portavoz de Junts a Sánchez en la sesión de control al Congreso antes de echarle en cara que estén ahogando a los autónomos, que no se construyan los suficientes pisos públicos o que haya delincuentes reincidentes en las calles mientras se bloquea la ley de su partido contra la multirreincidencia.
Tras la retahíla de acusaciones, la dirigente posconvergente ha asegurado que "mucha gente está hasta las narices de no llegar a final de mes mientras ven que sus impuestos no van a poner fin a la tortura diaria de Renfe o a ayudar a la gente a levantar sus negocios o a financiar adecuadamente la educación y la sanidad [...] sino que van a pagar el rescate de las estrellitas de la Flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución o a fiestas".
"Han logrado que la gente esté hasta las narices de todos y luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa. Termino, señor Sánchez, quizá habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio", ha concluido. Sánchez ha obviado esta últimas palabras, defendiendo en primer lugar la revisión del cambio horario según lo que defiende la ciencia, después sacando pecho de liderar el Gobierno que "ha hecho más por los trabajadores autónomos" y, por último, reivindicando el aumento de las viviendas de protección oficial en construcción.
