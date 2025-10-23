El fiscal se opone a que el TC levante de forma cautelar la orden de detención de Puigdemont

El fiscal de Sala jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, se ha opuesto a que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, y Toni Comín vean cómo la corte de garantías les levanta de forma cautelar la orden de detención que tienen en vigor para el caso de que regresen a España. Argumenta que si la doctrina constitucional es contraria a suspender cautelarmente una situación de privación de libertad, con más razón debe hacerse en un caso como el del expresidente catalán, que quiere que el Constitucional le retire la orden de arresto sin resolver su recurso de amparo contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación por la que está procesado en rebeldía.

El fiscal, que con el mismo argumento también se opuso a levantar la inhabilitación a la que fue condenado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, antes de que el TC se pronuncie sobre el fondo de su amparo, explica que tanto Puigdemont como Comín alegan "una hipotética afectación de su derecho a la libertad, cuya efectiva -y en todo caso futura- realización depende además en buena medida, como notoriamente ha quedado acreditado a lo largo de los años, de su propia voluntad, por más que su argumentación pretenda desenfocar o invertir la realidad jurídica de su situación, presentando como una coacción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal, concretada en la decisión de eludir la acción del tribunal que la adoptó".

"Nada hay en consecuencia que restablecer en el plano de la libertad personal del actor, que disfruta de ella en tanto se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española", recuerda el ministerio público. Añade que "en modo alguno puede invocar su derecho a la libre circulación (artículo 19 de la Constitución) cuando la restricción de este derecho no obedece a las resoluciones judiciales impugnadas -que hoy ni siquiera abarcan [...] la persecución internacional o la orden europea de detención del procesado-, sino a la autolimitación impuesta por su propio temor respecto de su situación personal en el proceso penal". Y el temor "no es susceptible de tutela judicial", precisa con cierto ironía Crespo.

En sendos escritos de 14 páginas, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la fiscalía también niega "afectación alguna del derecho a ejercer la representación política parlamentaria (art. 23 CE)", porque tanto en el caso de Puigdemont y de Comín se da además "la circunstancia, pública y notoria", de que ambos concurrieron sin problema "al proceso electoral": el primero al Parlament, y el segundo al Parlamento Europeo.

Señala que de hecho ambos ganaron sus respectivos escaños cuando ya se hallaban "en la misma situación procesal que dichas resoluciones judiciales se limitan a confirmar y mantener"; y eran plenamente conocedores -"igual que los electores que los votaron- de sus consecuencias".