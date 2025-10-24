Iglesia
Bolaños se reúne con el secretario de Estado de la Santa Sede para tratar asuntos de interés entre España y el Vaticano
Entre los asuntos pendientes está el futuro del Valle de Cuelgamuros pese a que en marzo de este año se logró un acuerdo con la Iglesia para resignificarlo, manteniendo a los monjes benedictinos en la abadía, además de la basílica y la cruz
EP
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido este viernes con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para abordar "diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado".
Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han indicado que en el encuentro, que ha sido "cordial y constructivo", también ha participado la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.
Entre los asuntos pendientes entre España y la Santa Sede está el futuro del Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros, pese a que en marzo de este año se logró un acuerdo con la Iglesia para resignificarlo, manteniendo a los monjes benedictinos en la abadía, además de la basílica y la cruz.
