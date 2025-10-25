Mayorías parlamentarias
Esteban (PNV) considera que la retirada del apoyo de Junts debilitaría al Gobierno pero no implicaría su caída inmediata
El dirigente jeltzale sostiene que no hay una mayoría alternativa para sacar adelante una moción de censura
El líder del PNV, Aitor Esteban, considera que la posible decisión de Junts de retirar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez no implicaría su "caída mañana por la mañana". Eso sí, el dirigente jeltzale, uno de los socios más fiables del Ejecutivo, ha admitido que sí dejaría al Gobierno en una posición de debilidad, ya que no contaría con la mayoría del Congreso para seguir legislando.
En un encuentro con el Ipar Buru Batzar en Heleta (Francia) para preparar las elecciones francesas, Esteban ha asegurado que en España existe un "bloqueo constitucional", ya que no hay, por el momento, una mayoría alternativa a la del bloque de la investidura. En este sentido, ha recordado que el sistema constitucional español exige una moción de censura constructiva, "pero no hay una mayoría alternativa para llevar eso adelante" y, por lo tanto, "es muy difícil".
"Hay un partido que supuestamente estaba en esa mayoría de apoyo que sistemáticamente viene negando el voto, que es Podemos. Ahora, en su caso, que tampoco sabemos qué va a pasar exactamente con la posición de Junts, podrían ser dos", ha señalado. A su juicio, si los posconvergentes deciden el lunes romper sus relaciones con Sánchez, esto "debilita" todavía más la posición del Gobierno. Será este domingo cuando se reuna primero el nucleo duro posconvergente para trasladar una propuesta al resto de la Ejecutiva el lunes.
Una de las consecuencias directas sería la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura, algo que Esteban considera "bastante inaudito", aunque no cree que esto "quiere decir que el Gobierno vaya a caer mañana por la mañana". El presidente del PNV también ha adelantado que ante un posible escenario en el que pierda la mayoría del Congreso, Sánchez "tomará la decisión de ir a unas elecciones si la toma, no porque le obliguen los demás, sino porque demoscópicamente verá que, en un momento determinado, ya es insostenible y le convenga ir".
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante