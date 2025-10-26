La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama

Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto de forma reiterada que el rescate a la compañía Air Europa en septiembre de 2020 queda "fuera del objeto de investigación" que el juez Juan Carlos Peinado ultima contra la esposa del presidente del Gobierno, sobre su mesa se acumulan aún querellas presentadas en relación con este asunto. Buscan la implicación, entre otros, de actual vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama. La Fiscalía le ha pedido explicaciones sobre su silencio sobre este asunto, pendiente de resolver desde hace meses.

En un escrito con fecha del pasado 6 de octubre que obra en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fiscal de Madrid José Manuel Baldomero alerta de la existencia de una querella presentada por Vox el pasado mes de abril contra Begoña Gómez, Aldama, Lora y que también atribuye delitos al que fuera CEO de Globalia Javier Hidalgo. Recayó inicialmente en otro juzgado, pero que desde mayo ya es cosa del de Instrucción número 41 de Madrid.

Desde el Ministerio Público instaron su archivo de plano, pero casi seis meses después la el fiscal advierte: "No hemos vuelto a tener noticia al respecto, entendiendo que, a la vista del devenir de la causa, es preciso contar con una resolución al respecto antes de proseguir por los cauces de procedimiento ante el tribunal del jurado".

Vox se querella contra Begoña Gómez, Koldo García, Aldama, Javier Hidalgo y Bartolomé Lora / EP

Vox presentó su querella tras conocerse el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que apuntaba a un mensaje muy determinado que citaba a la mujer de Sánchez en relación con el rescate de la aerolínea. Está fechado 3 de septiembre de 2020, apenas dos meses antes de que se aprobaran los préstamos que alcanzaron los 615 millones de euros para que la aerolínea superara sus apuros económicos tras las restricciones en pandemia.

"Acaba de llamar a Begoña"

La nota de voz en cuestión se la envió el considerado "nexo corruptor" de la trama, Víctor de Aldama, al entonces asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García y en él le informaba de que Javier Hidalgo estaba "jodido, muy jodido" y añadía: "Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". Unos meses más tarde, ya entrado el verano, el propio comisionista desvinculó a la mujer de Pedro Sánchez de todo este asunto.

Así, en otro de los audios intervenidos a Koldo García y que figuran en el sumario que instruye el Tribunal Supremo por el caso Koldo figura lo que parece la explicación de Aldama al propio Koldo sobre el tema del rescate. "Nada verdad", afirmó categóricamente el empresario cuando hablaban del asunto.

Unos meses más tarde, Lora también negó en la Comisión Koldo del Senado haber recibido presiones del presidente del Gobierno ni del exministro José Luis Ábalos para el rescate de la aerolínea perteneciente a Globalia. Sí reconoció la existencia de una reunión cuando se puso en marcha el fondo de solvencia por el que la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, avaló el rescate. Se trata del mismo encuentro en el que según las investigaciones en el marco del caso Koldo participaron también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la que fuera responsable de Economía Nadia Calviño.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Archivo. / Eduardo Parra - Europa Press

Inhibición de otro juez

Vox considera, sin embargo, que este capítulo merece un procedimiento propio y por eso interpuso querella. Ahora, la Fiscalía advierte a Peinado respecto de la "ausencia de resolución sobre la admisión o inadmisión de las diligencias en su día remitidas desde el Juzgado de instrucción número 27 de Madrid", en el que recayó inicialmente la acción penal del partido de ultraderecha.

Al dar traslado a la Fiscalía para que informara de este asunto, el propio Peinado reconocía la posibilidad de "plantear una cuestión de competencia, toda vez que si bien se tramitan en este Juzgado las presentes diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias respecto de uno de los querellados ( en alusión a Begoña) este Juzgado no puede conocer de hechos relativos al rescate recibido por Globalia y Air Europa, según lo dispuesto por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid." La Fiscalía le respondió que la competencia era suya, pero debería inadmitir ad limine la querella de Vox. Así quedaron las cosas el pasado 12 de junio, y hasta hoy.

Se da la circunstancia de que la querella de Vox contra Lora se suma a otra muy similar presentada por Manos Limpias a finales del pasado mes de septiembre que recayó en el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera. Este juez abrió diligencias previas al apreciar que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y se las remitió a su colega Peinado, sin que hasta esta fecha se haya respondido tampoco nada al respecto.