Feijóo propone un plan de autónomos con bajas de maternidad, flexibilidad en las cuotas y menos papeleo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes, en el congreso de ATA en Madrid, su plan de autonómos. Diez puntos en los que el líder de la oposición plantea introducir bajas de maternidad para el sector, flexibilizar el pago de cuotas a los trabajadores por cuenta propia en dificultades y reducir progresivamente a un pago anual el actual pago trimestral del IVA. Un impuesto del que quedarían exentos los nuevos autónomos, o los que ingresen cantidades similares al salario mínimo o sean menores de 35 años.

