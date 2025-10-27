El Gobierno quiere que los fiscales asuman la instrucción a partir de 2028 para que no afecte a ninguna causa actual

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal (LOECrim), que sustituirá al vigente, de 1882, en el que se han sucedido los cambios, y cuya principal novedad es que entregará la instrucción a los fiscales, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea y han intentado imponer sin poner tanto el PP como el PSOE cada vez que ha ocupado el palacio de Parcent.

La norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos pretende modernizar el sistema de justicia penal con la simplificación de los procesos, la regulación de nuevos instrumentos de investigación y prueba (ADN, Inteligencia Artificial, etc.) y el fortalecimiento de las garantías procesales de encausados y víctimas, según detalles del texto que aprobará el Consejo de Ministros trasladado a EL PERIÓDICO.

Pese a los intentos anteriores de que los fiscales asuman la instrucción está será la primera ley de enjuiciamiento criminal que llega al Congreso de los Diputados para su tramitación y cuenta con los trabajos realizados en los últimso 15 años. En 2001 el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal; en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto, cuya tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. En 2012, lo hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Se prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual fiscal general del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027 y que será juzgado por el Tribunal Supremo a partir de la próxima semana.