Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y las bases votarán el miércoles y el jueves

El expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper con el PSOE durante la reunión que la dirección de Junts celebra este lunes en Perpinyà. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí. El encuentro en este municipio francés ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado más de tres horas. El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà. La militancia del partido deberá refrendar la decisión en una consulta que se celebrará este miércoles y jueves, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Cataluña, la delegación de competencias en inmigración no ha superado ni el primer trámite en el Congreso y el catalán sigue sin ser oficial en Europa. En la lista de pendientes también están las propuestas contra la multirreincidencia o las okupaciones, leyes que siguen en un cajón en el Congreso y a las que los alcaldes de la formación dan mucha importancia de cara a las municipales de 2027.

En las últimas horas el Gobierno hizo algunos movimientos para rebajar la tensión: consiguió que Alemania firmara una declaración en la que se compromete a "abrir un diálogo" para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE, aunque el gobierno de Friedrich Merz sigue sin ver clara la propuesta, y se abrió a estudiar la iniciativa de los posconvergentes para atajar la multirreincidencia. Pero nada de ello ha sido suficiente.