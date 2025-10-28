Caso Koldo
El juez Puente niega "agravio comparativo" entre Cerdán y Ábalos y Koldo: "Las medidas son distintas, pero también su situación"
La defensa califica de "inaudito" que el magistrado no haya dado traslado a Anticorrupción y las acusaciones sobre la petición antes de rechazarla
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a rechazar la última petición de libertad formulada por la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En su auto descarta que sea víctima de un "agravio comparativo", porque sea el único que está en prisión, mientras que su antecesor en el cargo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, quedaran en libertad tras declarar ante el magistrado.
"Las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas; pero también lo son las situaciones de unos y otro", explica el magistrado que recuerda que Cerdán, por "la posición funcional que ocuparía en la organización, puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales--que pudieran ser alterados--, que aquellos, tal vez, ignoren".
El magistrado insiste en que se trata de "la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores". "Es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes en los términos en los que se deja referido tanto en el auto que acordaba la prisión provisional como en el que ahora se recurre. "Ciertamente, el (poco) tiempo trascurrido entre una y otra resolución nos aproxima a ese momento", señala el magistrado.
Tras conocer el nuevo revés, la defensa ha calificado de "inaudita" la decisión del magistrado de resolver sin pedir informe a Anticorrupción y a las acusaciones sobre la nueva petición.
