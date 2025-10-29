María Guardiola: “Soy una dirigente libre. Tengo hilo directo con Feijóo, le informo de todas mis decisiones, pero no se las consulto”

María Guardiola ha ofrecido su primera entrevista tras anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre en el programa Herrera en COPE, que se ha emitido desde la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres este miércoles, y ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus contrincantes políticos.

La presidenta extremeña aspira a lograr nuevamente la presidencia de la Junta de Extremadura, aunque en esta ocasión sin pactos de gobierno con otros partidos políticos como ya ocurrió en el año 2023 con Vox. Sobre la posibilidad de volver a asociarse con la formación ultraderechista ha hablado este miércoles, y no ha cerrado la puerta.

“En 2023 no había encuestas que nos diesen posibilidades para ser presidentes, pero logramos gobernar. En este tiempo, Vox ha tenido la oportunidad de demostrar si querían ser solución o problema, pero han votado hasta en 40 ocasiones en contra de las propuestas del PP haciendo pinza con el PSOE”, ha criticado Guardiola. Sin embargo, ha querido remarcar que “no hago cordones sanitarios”.

Mayoría absoluta

No les ha dado el portazo, pero les ha solicitado un cambio de postura para poder llegar a futuros acuerdos. “Vox es el que salió corriendo de los gobiernos, se encuentran más cómodos en la gresca y el lío. Lo que necesita Extremadura es crecimiento y estabilidad, lo que el PP ha ofrecido estos años”, ha señalado. “Tienen que reflexionar para no hacer pinza con el PSOE. Solamente le dan alas a Sánchez. La intención de nuestro partido es tener a los extremeños como socios preferentes, aspiro a su confianza mayoritaria”, ha incidido la mandataria regional.

Además, Guardiola ha aprovechado su paso por el programa del prime time radiofónico para hacer balance de sus 28 meses al frente de la Junta. “Los ciudadanos han visto que no hemos venido a calentar la silla, sino a actuar”, ha señalado antes de destacar estadísticas como la mejora de los datos de empleo bajando la barrera de los 70.000 desempleados, que la región sea la tercera comunidad con mayor crecimiento exportador, la bajada de impuestos que ha permitido devolver 120 millones a los bolsillos de los extremeños y recaudar hasta 230 millones más o la mejora de los servicios públicos con una reducción del 13% de la lista de espera quirúrgica. “Imaginen lo que habríamos logrado si hubiésemos tenido una oposición responsable. Extremadura se habría salido del mapa”, ha dicho.

Dardo al PSOE

La presidenta también ha aprovechado para atacar la situación que atraviesa el PSOE regional: “Somos un partido riguroso, transparente y que escucha. No hemos venido a enchufar al hermano del presidente ni a escondernos de la justicia con aforamientos. Gallardo es la persona que usó la Diputación de Badajoz como agencia de colocación y obligó a cinco personas a renunciar a su acta”. Además, ha criticado “la corrupción” que rodea a Pedro Sánchez y ha subrayado que cumple tres años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, solicitándole que “dé la voz a la gente para decidir el futuro político del país”.

También sobre Vox Extremadura, ha incidido en su “nula independencia”: “Todo lo que hacen en Extremadura, pasa antes por Abascal”. Por el contrario, ha asegurado que el PP no acata órdenes de Madrid: “Soy una dirigente libre, una presidenta que decide qué es lo mejor para su tierra. Si no fuese así, no estaría aquí. Soy leal, tengo hilo directo con Feijóo. Le informo de todas mis decisiones, pero no se las consulto. Las mujeres que estamos en política también podemos decidir en libertad”.

Guardiola ha hablado sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y sigue confiando en que se prorrogue su vida útil: “No existen motivos para el cierre, solo obedece a caprichos ideológicos de la izquierda”. Y, por último, ha incidido en que el proyecto de la Capitalidad 2031 para Cáceres es apoyado por todas las instituciones y lo ha definido como “un sueño que merecemos cumplir porque somos una ciudad mágica”.