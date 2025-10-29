Mazón, en tercera fila y sin participación en el saludo de los reyes a las víctimas en el funeral de Estado

El deseo de algunos de los familiares de víctimas de la dana era ver, durante el funeral de Estado, lo menos posible al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que consideran principal responsable de la muerte de sus seres queridos. Y lo verán pero sí se ha cumplido su deseo de que no tenga un papel protagonista en el acto de homenaje. El president de la Generalitat se sentará en la tercera fila, junto con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como representantes de los territorios afectados por la catástrofe.

En primera fila, en los asientos centrales estarán los reyes, que encabezarán, como se dijo desde que comenzaron los preparativos, el acto solemne. Es la fila de honor, reservada para las principales autoridades del Estado junto con una representación de las víctimas, las tres personas que pronunciarán los discursos de recuerdo y que se sentarán a la izquierda de la reina Letizia.

Dos familiares de víctimas más llevarán la corona de laureles: Francisco Javier Cantos y Thais Bonilla.

Autoridades invitadas

Por su parte, a la derecha del rey Felipe VI estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes de Senado y Congreso, Pedro Rollán y Francina Armengol; y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se sentará en la tercera fila junto con sus homólogos andaluz y castellanomanchego, territorios afectados por la catástrofe junto con la Comunitat Valenciana. Detrás de ellos, el resto de presidentes autonómicos que han aceptado la invitación, los de las comunidades no afectadas.

Previamente, Mazón estará en la recepción a sus majestades a su llegada, junto a Sánchez, Armengol, Rollán, la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Reunión de las víctimas con los reyes y sin Mazón

Mazón, a quien múltiples víctimas le responsabilizan por su gestión de la dana y le han pedido que no acuda, ha confirmado su asistencia pese a todo. Sin embargo, según avanzan fuentes de la organización, Mazón no participará en la reunión de saludo oficial de los reyes con el presidente del Gobierno y las víctimas, que tendrá lugar antes del inicio del acto.

Este encuentro tendrá lugar en un espacio privado, una vez hayan accedido al interior los reyes y el resto de autoridades. Acudirán, en representación de todas, 10 familiares de víctimas, que tendrán unas palabras con Sánchez y los reyes.

Estos representantes de las víctimas de la dana son Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O; Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación; Toñi García y Jesús Cobo Contreras, también de la misma asociación; Juan Retamino Gil y José Emilio Picos, de la Asociación de Damnificados por la dana l'Horta Sud. Además, se unirán al encuentro las tres personas que leerán sus discursos en el acto, y otra que leerá en caso de que la persona que representa a las víctimas de Letur finalmente no quiera hacerlo.