Sánchez se compromete con Junts a desbloquear su iniciativa contra la multirreincidencia tras la mediación del PNV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a desatascar en el Congreso la iniciativa legislativa de Junts para atajar la multirreincidencia. Una propuesta que lleva más de un año varada en la comisión de Justicia y que Carles Puigdemont mencionó en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno. Con la mediación del PNV, cuya portavoz Maribel Vaquero instó este miércoles a Sánchez a propiciar el desbloqueo de la norma de Junts por parte del PSOE, el jefe del Ejecutivo no solo ha recogido el guante, sino que ha hecho suyo el argumentario de los jeltzales y posconvergentes.

“Por supuesto que estamos dispuestos a tramitar esta iniciativa legislativa y a culminar lo que se pueda para atajar uno de los principales problemas que tiene el país cuando hablamos de seguridad, que es la multirreincidencia”, defendió Sánchez desde su escaño. El presidente del Gobierno aprovechó para poner el valor el acuerdo firmado con la Generalitat sobre enfrentar los casos de multirreincidencia con pequeños hurtos que puedan quedar sin juzgar y recordó la modificación del Código Penal en 2022 para endurecer las penas.

Como ya adelantó este diario, el Gobierno movió ficha con respecto a la iniciativa de Junts en plena amenaza de Carles Puigdemont de soltar amarras. La bandera de la seguridad es crucial para Junts ante el avance en las encuestas de Aliança Catalana y los alcaldes de la formación reclamaron en un reciente encuentro con Carles Puigdemont avances en esta materia y en la de la “okupación”

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños,ya puso en valor este martes el plan de choque contra la multirreincidencia con la Generalitat para destacar que “está funcionando bien”. Entre sus medidas se incluyeron más juzgados de refuerzo y una mejora de la aplicación práctica del Código Penal.

El Gobierno viene repitiendo tras la amenaza de Junts que ya están cumpliendo con los compromisos que están en su mano y que no dejarán de trabajar en los que “dependen de terceros”. La intención pasa así por seguir trabajando “votación a votación” y sin dejar de lanzar guiños. Con todo, Moncloa ha pasado de rebajar la ruptura de Junts a directamente ignorarla.

Sin cambios en la hoja de ruta

Fuentes del Gobierno explican en privado que nada cambia pues entienden que Junts ya trataba de negociar ley a ley tras el acuerdo de investidura y que su voto nunca estuvo garantizado. El hecho de que por el momento no esté sobre la mesa de los posconvergentes promover una moción de censura, para la que necesitarían a PP y Vox, refuerza la tesis de los socialistas sobre que no se está ante un punto de inflexión en la legislatura. Al menos, sin diferir de otros órdagos de los de Carles Puigdemont, como cuando instaron a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

La partitura, aunque “compleja”, según reconocen en Moncloa, seguirá siendo la misma y por ello insisten en la “tranquilidad” a la hora de afrontar la oficialización de una ruptura que entre este miércoles y jueves deberá someterse a consulta de la militancia posconvergente. Su convencimiento es que Junts no votará en contra de “leyes que beneficien a Catalunya” a pesar de esta decisión.