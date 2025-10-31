El PP presenta más iniciativas para evitar que Sánchez siga gobernando sin Presupuestos

El Partido Popular (PP) insiste en presentar iniciativas para evitar que Pedro Sánchez siga gobernando sin Presupuestos, como durante toda la legislatura. El vicesecretario de Economía del primer partido de la oposición, Alberto Nadal, anunció este viernes una medida para prohibir los traslados de crédito entre secciones presupuestarias, correspondientes a los distintos ministerios, algo que los de Alberto Núñez Feijóo denuncian como un subterfugio del PSOE para permitir que el Ejecutivo continúe aun sin Cuentas Públicas.

El propio líder del PP ya anunció en septiembre, al inicio del curso, que propondría un cambio legal para que si un presidente del Gobierno prorroga por segundo año consecutivo las Cuentas Públicas, como ya ha hecho Sánchez en el presente mandato, automáticamente queden disueltas las Cortes Generales para celebrar nuevas elecciones. Algo que no está claro que pudiera acometerse sin mediar una reforma constitucional.

Nadal, el último secretario de Estado de Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, en un vídeo difundido por el PP este viernes sin convocatoria ni posibilidad de preguntas para la prensa, aludió a la decisión de Junts per Catalunya, ratificada este jueves por una amplia mayoría de su militancia, de romper cualquier tipo de acuerdo o negociación con el PSOE, como la que mantenían desde que en noviembre de 2023, hace justo dos años, los siete diputados de Carles Puigdemont en Madrid dieron su voto afirmativo a la investidura de Sánchez. A su juicio, es una prueba clara de la "debilidad" del Ejecutivo de coalición entre los socialistas y Sumar, pues obligará a Sánchez a incurrir en 2026 en su tercera prórroga presupuestaria, algo que los conservadores consideran que viola la Constitución, donde se establece la obligación de presentar cada otoño ante el Congreso el proyecto de Presupuestos, que luego debe ser debatido y ratificado en la Cámara Baja.

Nadal explica que pese a esa situación el Gobierno consigue seguir adelante porque "se dotó de un instrumento marcadamente irregular, como es el hecho de que el Consejo de Ministros puede modificar las secciones presupuestarias. Es decir: puede modificar los fondos de un ministerio y dedicarlos a otro. Lo que el Parlamento aprobó para el Ministerio de Sanidad, lo puede dedicar al Ministerio de Defensa, lo que el Parlamento aprobó para el ministerio de Cultura se puede mover para el Ministerio de Industria", ejemplificó, para poner de relieve una práctica que no dudó en tildar de "contraria a la ley general presupuestaria", por lo que "debe terminar", concluyó.

Todo ello, anunció el propio Nadal, formará parte de un paquete integral con medidas de regeneración que el PP presentará próximamente.