México
Sheinbaum valora como un paso "muy importante" que Albares reconozca la "injusticia" del pasado colonial
"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia", ha apuntado la presidenta de México
EP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "muy importante" la declaración este viernes del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconociendo que "hubo injusticia" hacia los pueblos originarios durante el pasado colonial.
"Es muy importante, es el primer paso", ha reaccionado la mandataria mexicana, quien en anteriores ocasiones, al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había reclamado una disculpa por "la invasión violenta", tal y como se ha referido este viernes nuevamente a la llegada de los españoles.
"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", ha dicho la presidenta mexicana.
Sheinbaum ha dado la "enhorabuena" por este primer paso, ya que además llega en el año en el que se conmemora el papel de la mujer indígena. "Este agravio comienza hoy a saldarse con este discurso que habla de lamentar", ha dicho, al recordar que decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión por esta cuestión.
Albares ha dicho este viernes durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas que toda historia "tiene claroscuros" y reconocido que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios".
"Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", ha dicho Albares, días después de que Sheinbaum mencionara de nuevo el asunto. "Todavía seguimos esperando esta respuesta", dijo el lunes en referencia a la carta que envío en 2019 López Obrador.
En marzo de 2019, el expresidente mexicano solicitó una disculpa a Felipe VI a fin de iniciar "una nueva etapa de reconciliación". En esta misiva, instaba a que el Estado español admitiera "su responsabilidad histórica" por las ofensas durante la conquista y ofrecieran "las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
- La seria advertencia del SEPE a los desempleados: estar apuntado en el paro no sólo sirve para cobrar la prestación
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros