El fiscal general defiende su inocencia en espera de las declaraciones de la pareja y del jefe de Gabinete de Ayuso

El primer día del juicio histórico en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos que habría perjudicado al derecho de defensa de la pareja de la presidenta madrileña --incurso en una causa por fraude a Hacienda--, ha revelado las tensiones que se vivieron dentro del Ministerio Público por la elaboración de la nota de prensa que incluyó datos confidenciales sobre el empresario Alberto González Amador.

Antes de que comenzaran a desfilar los primeros testigos, el propio Álvaro García Ortiz tuvo la oportunidad de responder "no" a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, sobre si se sentía responsable por los hechos por los que está acusado, y que le enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. Para la segunda sesión de juicio, este martes, se esperan dos platos fuertes: las declaraciones como testigos del propio empresario y del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien se atribuye la difusión de una información falsa sobre este asunto que, a la postre, precipitó la elaboración de la nota de prensa y la supuesta filtración presuntamente delictiva.

La causa contra el fiscal general tuvo su origen en la querella que presentó el empresario Alberto González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras sentirse perjudicado por nota de prensa de la Fiscalía que incluía datos personales de las comunicaciones entre su abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto, encaminadas a conseguir un pacto que le evitara llegar a juicio por fraude a Hacienda.

El fiscal del caso del novio de Ayuso censura que Miguel Ángel Rodríguez tuviese sus correos / EP

En dicha comunicación el abogado reconocía la comisión por parte de su cliente de dos delitos, si bien las primeras informaciones que salieron en prensa apuntaban falsamente a que la iniciativa del pacto había partido de la Fiscalía. El propio González Amador puso estas negociaciones en conocimiento del jefe de Gabinete de su novia, Miguel Ángel Rodríguez. Las maniobras del Ministerio Público en desmentir este "relato" es lo que realmente está juzgando el Tribunal Supremo.

El papel de Miguel Ángel Rodríguez.

Por su parte, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tuvo un papel esencial en la filtración de información que provocó la reacción de la Fiscalía por las informaciones sobre la causa por fraude a Hacienda del novio de la presidenta. Durante su declaración como testigo el pasado mes de enero, admitió ante el juez del Supremo que fue él quien difundió a medios de comunicación datos incluidos el correo electrónico en el que el fiscal del caso que investigaba al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales y otro de falsedad aceptaba la propuesta de acuerdo que le había mandado la defensa del empresario para evitar llegar a juicio.

Al revelar que la iniciativa partió de la Fiscalía, y negar además que se hubieran dado órdenes "desde arriba" para evitar el pacto con la defensa del empresario, el equipo de García Ortiz habría perjudicado el derecho de defensa del empresario y cometido la revelación de secretos que ahora se está juzgando. La razón: los datos confidenciales de los correos electrónicos presentes en las comunicaciones entre el abogado del empresario y el fiscal Salto.

Durante la sesión de este lunes, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha relatado que durante una reunión que mantuvo el 12 de marzo de 2024 con la fiscal Superior, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto -asignado al caso de fraude del empresario Alberto González Amador-- esta se mostró muy enfadada con la noticia de la denuncia que se había presentado contra el empresario que había publicado ese mismo día elDiario.es. “Esos lo han filtrado”, afirmó Lastra, lo que ha sido calificado de “despectivo” por Rodríguez porque se dirigía a los empleados de la Fiscalía General del Estado.

En relación con estas manifestaciones, los interrogatorios del primer día del juicio han revelado determinadas contradicciones entre Rodríguez y la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que ha declarado a continuación. Así, sobre la noche de la elaboración de la nota de prensa, el 13 de marzo, Lastra quedó con Salto en que la reclamación que se le estaba realizando de los correos entre el abogado de González Amador y su abogado --para contrarrestar una información que era falsa en prensa-- podría quedar para el día siguiente, porque el fiscal del caso acababa de entrar a un partido de fútbol. Sin embargo, durante una conversación posterior con Pilar Rodríguez ésta le comentó que los correos ya se los había mandado tanto a ella como al fiscal general.

"Y me quedé pasmada -ha dicho-, para comentarle seguidamente, Pilar, los van a filtrar". Aquí existe una contradicción con el testimonio de Rodríguez, que ha negado expresamente que se produjera dicho comentario. Además, cuando al día siguiente Lastra recriminó directamente al fiscal general haber filtrado el correo, él le respondió: "Eso ya no importa". Lastra ha comentado este lunes en el Tribunal Supremo: "A mí sí me importa. Se me quedó grabado en el alma".

Animadversión de Lastra al fiscal

Por su parte, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, atribuyó a la “animadversión” que dijo que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía “al fiscal general del Estado, su antecesora y todos los fiscales con cargos de responsabilidad”, el malestar que mostró por la filtración de la denuncia del ministerio público contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

También ha declarado este lunes el fiscal que denunció al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales, Julián Salto, que afirmó que el de González Amador no era "un asunto de mucha enjundia ni de mucha trascendencia" y que se enteró por sus superiores de que el administrador de la empresa investigada, Maxwell Cremona, "mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña", Isabel Díaz Ayuso. "Si en este asunto no está implicado González Amador, de este asunto no se da cuenta" a sus superiores en la Fiscalía, respondió en otro momento del interrogatorio, a preguntas del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago.