"Esos lo han filtrado", el "despectivo" comentario de la fiscal Superior de Madrid sobre Fiscalía General tras conocerse la denuncia contra la pareja de Ayuso

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha señalado durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo que durante una reunión que mantuvo el 12 de marzo de 2024 con la fiscal Superior, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto -asignado al caso de fraude del empresario Alberto González Amador-- esta se mostró muy enfadada con la noticia de la denuncia que se había presentado contra el empresario que había publicado ese mismo día elDiario.es. “Esos lo han filtrado”, afirmó Lastra, lo que ha sido calificado de “despectivo” por Rodríguez porque se dirigía a los empleados de la Fiscalía General del Estado.

Con esta afirmación ha dado comienzo la sesión de la tarde del juicio contra el fiscal general que se ha iniciado este lunes en el Tribunal Supremo. Para Rodríguez, dicha afirmación de Lastra fue un "exabrupto" de la fiscal Superior, si bien no volvió a hablar con ella de filtraciones y no es cierto que después su superior le reprochara por qué le había pasado a los responsables de Fiscalía General los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía que se encuentran en el origen de este caso. A preguntas de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la testigo ha afirmado que no ha vuelto a mandar mensajes a Lastra. “Desde entonces solo hemos hablado dos veces” por el teléfono fijo, ha remachado.

"Pilar, los van a filtrar"

Sobre la noche de la elaboración de la nota de prensa, el 13 de marzo, Lastra quedó con Salto que la reclamación de los correos entre el abogado de González Amador y su abogado podría quedar para el día siguiente, porque el fiscal del caso acababa de entrar a un partido de fútbol. Sin embargo, durante una conversación con Pilar Rodríguez ésta le comentó que los correos se los había mandado tanto a ella como al fiscal general.

"Y me quedé pasmada -ha dicho-, para comentarle seguidamente, "Pilar, los van a filtrar". Aquí existe una contradicción con el testimonio de Rodríguez, que ha negado expresamente que se produjera dicho comentario. Cuando al día siguiente recriminó al fiscal general por haber filtrado el correo él le respondió "Eso ya no importa". Lastra ha comentado este lunes en el Tribunal Supremo: "A mí sí me importa. Se me quedó grabado en el alma".

Volviendo a la declaración de Rodríguez, ésta ha añadido a lo largo de su declaración que actuaron porque lo que se estaba diciendo en algunos medios sobre que la Fiscalía era la había propuesto un pacto para negociar con la defensa de González Amador, pero que se estaban dando órdenes "desde arriba" para no llegar a una conformidad y ello era "del todo falso". Dada la "confusión" en los medios se solicitaron "lógicamente" los correos por orden del fiscal general, "porque se estaban tergiversando unos hechos", ha explicado.

Un caso contra el novio de Ayuso

A preguntas de la defensa de González Amador, la jefa provincial de Madrid también ha precisado que fue el 7 marzo 2024 cuando el número dos de la Secretaria General Técnico, Diego Villafañe, le indicó que en la tarde anterior un periodista llamó al gabinete de prensa de la Fiscalía preguntando por un procedimiento relacionado con una empresa, Maxwell Cremona, "que podría estar relacionado con la pareja de la presidenta Díaz Ayuso". En algún momento habla con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra y le advierte que había un procedimiento relacionado con el entorno de la presidenta de Madrid. También llamó un periodista por el mismo asunto a la Fiscalía Provincial.

En otro momento del interrogatorio, a preguntas del abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio de Luis, Rodríguez ha insistido que, tras lo ocurrido en este asunto, ahora es "consciente" de que hay que borrar correos electrónicos y mensajes de Whatsapp de los terminales --al igual que hizo en su momento e fiscal general, Álvaro García Ortiz--. La razón es que "fluye mucha información en una Fiscalía" y es cierto que los fiscales deben ir borrando datos cuando no son necesarios para su trabajo. Les obliga además una instrucción interna.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo / Alberto Ortega

Rodríguez fue imputada inicialmente y se la investigó igualmente en el Tribunal Supremo por su papel en la consecución de los correos entre Salto y el abogado Neira que fueron objeto de la supuesta filtración y que Rodríguez remitió a su superior Almudena Lastra y al fiscal general. La Sala de apelaciones archivó su procesamiento --curiosamente tras cambiar a la abogada del Estado que la asistía por un letrado particular-- al considerar "la dación de cuentas" que hizo a García Ortiz "estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo".

El registro que se realizó a su despacho y el vertido de su teléfono móvil permitieron conocer los términos en los que se dirigió a sus superiores en relación con este asunto. En uno de sus mensajes incautados, en respuesta a una petición del fiscal general para que trasladara su agradecimiento a los miembros del departamento que se habían visto concernidos en la elaboración de una nota de prensa para contrarrestar lo que consideraban un bulo sobre la causa de González Amador, ésta le respondió: "Aunque dan ganas de poner un poquito de cianuro".

Durante su declaración, la testigo Rodríguez ha lamentado determinados mensajes en redes sociales que "han puesto en solfa" su profesionalidad, entre ellos uno que no ha querido reproducir expresamente y que relacionaba su cargo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, ha puesto en evidencia que del listado de 499 personas de la Fiscalía de Madrid que según la defensa que pudieron tener acceso a los correos y el resto del expediente presuntamente filtrado a la prensa --a través de la carpeta de guardia--, él ha encontrado una treintena de errores, entre ellos que dos de las personas del listado han fallecido, personas en excedencia, jubilados etc. Rodríguez ha asumido que pueden existir errores, pero que se trata del recurso del que disponen y que dispone de la Comunidad de Madrid.

En otro momento del interrogatorio, y a preguntas del abogado del Estado José Ignacio Ocio, la fiscal Rodríguez ha comentado que, sobre la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ella también hizo dación de cuentas a sus superiores, porque cree que es necesario, y que no hay diferencia en cómo actuó en dicho momento y con respecto a González Amador.

La fiscal Superior

“Ninguno sabíamos que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera sabía que tenía pareja”, ha explicado por su parte la jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo en el juicio del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Aseguró que el 7 de marzo la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le hizo una dación de cuenta en el que le informaba de la denuncia de delito fiscal contra Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador.

Sobre su conocimiento de que en Madrid recayó un asunto de fraude fiscal relacionado con la pareja de Ayuso, la fiscal Superior conoció la existencia de una investigación a Maxwell Cremona a través de una llamada de Pilar Rodríguez, que le dijo que la noticia le venía del número dos de la Secretaria General Técnica Diego Villafañe. Su jefe de prensa lo conoció el día 12 de marzo, cuando lo publicó elDiario, y le mandó un mensaje. "Socorro. ¿Esto es nuestro?" Ese mismo día supo por el propio fiscal Salto que ese asunto terminaría previsiblemente en conformidad.

Preguntada qué nota de prensa hubiera bastado para contrarrestar las supuestas noticias falsas, la fiscal Superior Lastra ha señalado que "cualquiera que no hubiera supuesto desvelar la estrategia de defensa de una persona", es decir, que hubiera bastado con negar las informaciones erróneas. Por ello nunca asumió esta nota y se quitó el membrete de Fiscalía Superior, ya que había sido consensuada por Rodríguez con Fiscalía General. Pese a que el periodista se negaba a distribuirla, finalmente se difundió como nota de la Fiscalía Provincial, no de la Superior. Ha llegado a manifestar que, en una primera versión, la nota incluía una alusión directa al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Ha dicho también la fiscal Superior que ella no tenía obligación de borrar el contenido de sus dispositivos y de hecho , nunca lo ha hecho. Hay una guía para vaciar los buzones de correo pero no por seguridad, sino por capacidad.