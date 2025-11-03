Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en la Generalitat Valenciana

Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo presidente

El dirigente del PPCV admite "errores propios" y tira la toalla tras unos "meses muy duros": "Ya no puedo más"

Carlos Mazón comparece en directo / INFORMACIÓN

Mateo L. Belarte | Diego Aitor San José | Lluís Pérez

Valencia

El presidente valenciano, Carlos Mazón, dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.

La expectación es máxima ante una convocatoria clave después de un domingo lleno de especulaciones y rumores ante la conversación que habían anunciado en el PP que tendrían Alberto Núñez Feijóo y Mazón para aclarar las "necesidades" de la Comunidad Valenciana. Tras ellas, a última hora de la noche, cobraba fuerza la posibilidad de una dimisión sin dejar el acta para mantener el aforamiento, con el síndic Juanfran Pérez Llorca como el elegido para ocupar la presidencia de forma interina hasta las elecciones de 2027.

