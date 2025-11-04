Feijóo y Abascal recuperan la comunicación para negociar el sucesor de Mazón
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversó esta mañana con Santiago Abascal, líder de Vox, sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana y la necesidad de un acuerdo entre ambas formaciones para la elección de quién será el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. "Ambos coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", según fuentes del PP.
Dichas fuentes señalan que "PPCV y VOX iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes. La dirección nacional del PP hará seguimiento de esas conversaciones".
Según trasladan desde Génova, "en la llamada de hoy, cordial y en buen tono, no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura".
