CASO LEIRE DÍEZ
El juez acepta la personación de García-Castellón y Aldama como "víctimas" de la exmilitante del PSOE Leire Díez
El magistrado Arturo Zamarriego apunta que la excargo del PSOE buscó y difundió información de "ambos perjudicados"
El juez Arturo Zamarriego ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García-Castellón y el comisionista Víctor de Aldama puedan ejercer la acusación contra la excargo del PSOE Leire Díez "por su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados", indica la resolución de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
Tras conocer García Castellón que el fiscal Ignacio Stampa había informado a sus superiores de que la excargo socialista Leire Díez le había presuntado si conocía hechos "comprometedores" del juez jubilado, el antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó causas de trascendencia mediática como fueron los casos Villarejo o Tsunami Democràtic, presentó un escrito de personación en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye el caso Leire Díez, al considerarse perjudicado por las maniobras de la exmilitante socialista.
