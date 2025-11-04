En Directo
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez marcarán la segunda jornada del juicio al fiscal
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se simnta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y dos fiscales declaran por la mañana
Durante la sesión matutina prevén escuchar a los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y a dos fiscales. Son Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, y el fiscal Diego Lucas, que investigó a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto.
El novio de Ayuso y su jefe de gabinete centran el segundo día de juicio al fiscal general
El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Son dos de las testificales que previsiblemente acapararán más atención en el juicio en el que García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable. Sus testimonios se escucharán por la tarde.
Ángeles Vázquez
El juicio del fiscal general concluyó poco de las 20 horas. Continuará este martes con las declaraciones de los directores de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Madrid. También está previsto que declaren la pareja y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, atribuyó a la “animadversión” que dijo que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía “al fiscal general del Estado, su antecesora y todos los fiscales con cargos de responsabilidad”, el malestar que mostró por la filtración de la denuncia del ministerio público contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Ángeles Vázquez
El juicio se suspende durante 10 minutos. Cuando se reanude declarará Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El considerado mano derecha de Álvaro García Ortiz también estuvo imputado, pero el propio juez instructor, Ángel Hurtado, le levantó la condición.
Ángeles Vázquez
La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, desmintió uno de los argumentos de la defensa del fiscal general, que atribuyó el borrado de su teléfono a un protocolo del ministerio público. “No tengo obligación de borrar nada. Hay una guía y como fiscal Superior tengo que aconsejaban no utilizar el correo personal y se aconseja que los que no necesiten se vayan borrando, pero no por seguridad, sino por capacidad”, aseguró ante el tribunal que juzga a Álvaro García Ortiz.
Ángeles Vázquez
La fiscal jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró ante el tribunal que juzga al fiscal general que había quedado con él en que sería ella la que haría la nota para desmentir la información. No sería cómo la que se publicó, aseguró, porque consideraba que “habría bastado con manifestar que era una conformidad” a propueta de la defensa, “como otras tantas”. “No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie”.
Cristina Gallardo
Sobre su conocimiento de que en Madrid recayó un asunto de fraude fiscal relacionado con la pareja de Ayuso, la fiscal Superior conoció la existencia de una investigación a Maxwell Cremona a través de una llamada de Pilar Rodríguez, que le dijo que la noticia le venía del número dos de la Secretaria General Técnica Diego Villafañe. Su jefe de prensa lo conoció el día 12 de marzo, cuando lo publicó elDiario, y le mandó un mensaje. "Socorro. ¿Esto es nuestro? Ese mismo día supo por el propio fiscal Salto que ese asunto terminaría previsiblemente en conformidad.
Ángeles Vázquez
“Ninguno sabíamos que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera sabía que tenía pareja”, explicó la fiscal jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo en el juicio del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Aseguró que el 7 de marzo la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le hizo una dación de cuenta en el que le informaba de la denuncia de delito fiscal contra Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador.
Cristina Gallardo
Comienza el interrogatorio a Almudena Lastra, fiscal Superior de Madrid que acude como testigo al juicio en el Tribunal Supremo
