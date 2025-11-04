Yolanda Díaz se defiende de las acusaciones del PP de ser "avalista" de la trama tras aparecer en el informe de la UCO

Yolanda Díaz se defiende de las críticas del PP, que la ha descrito como la "avalista" del caso Koldo después de que apareciera una referencia en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres. En ese informe, consta un mensaje de José Luis Ábalos donde informaba a su asesor, Koldo García, de que la ministra de Trabajo le había dado información sobre la certificación de las mascarillas de Canarias, investigadas en la causa. La vicepresidenta segunda ha respondido a estas acusaciones asegurando sentirse "muy orgullosa" del papel llevado a cabo en pandemia por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), encargado de certificar el material durante la crisis sanitaria.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz del PP Alicia García se dirigió a la líder de Sumar en el Gobierno para intentar situarla como parte de la trama. "La UCO le implica directamente en la causa", criticó en sede parlamentaria, donde le definió como "avalista solidaria de la corrupción que rodea al Gobierno" y "certificadora de las mascarillas de Torres".

Estas acusaciones llegan el mismo día en que sale a la luz el informe de la UCO, que recoge un episodio donde Koldo García y Ábalos tratan de desencallar un contrato de mascarillas en Canarias de la empresa corruptora, Soluciones de Gestión SL; para ello, según el informe, se valieron del presidente canario, Ángel Víctor Torres, que trabajó por salvar la "resistencia" de los funcionarios de su departamento, que desconfiaban la calidad del material y rechazaban hacer el pago "sin comprobaciones" previas. Pero también aparece una referencia a Díaz, en un mensaje enviado por Ábalos a Koldo dándole cuenta del estado del procedimiento. "Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas en Canarias", recoge el informe de la UCO.

Yolanda Díaz, en respuesta a las críticas del PP este martes en el Senado, defendió el trabajo del INSS durante la pandemia. “Estoy muy orgullosa de un instituto que ustedes recortaron, que es el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Radica en Sevilla y validó todas las mascarillas en pandemia; y lo hace hoy y valida todo el material de trabajo todos los días de toda España”, defendió Yolanda Díaz.

Este órgano no emitía certificados de calidad oficialmente, pero durante la crisis sanitaria emitía informes técnicos favorables o desfavorables temporales, hasta que llegaba la certificación formal. Así, estaba encargado de verificar material importado de terceros países; fuentes del departamento de Díaz restan importancia a esta referencia y la enmarcan dentro del trabajo normal de este organismo, que certificó "cientos" de tipos de mascarillas durante aquellos meses.

Frente a Díaz, la portavoz del PP aprovechó para hacer causa con este asunto: "¿Va a pedir la dimisión de Torres o se va a ir usted, señora Díaz?”, le preguntó, antes de acusarle de "cruzar todas las líneas rojas” y de convertirse en la “avalista solidaria de la corrupción que rodea al Gobierno”. “Prometió política de principios, no de sillones", defendió.

La vicepresidenta evitó entrar en este asunto y contraatacó con críticas a la gestión del PP en los territorios, empezando por la “farsa y humillación a las víctimas” que fue, a su juicio, la comparecencia de Carlos Mazón para anunciar su dimisión. "”229 muertos por la gestión de la dana y tienen el rubor de seguir sosteniendo como cargo público al señor Mazón”, le afeó al PP, antes de sacar también a colación la crisis de los cribados en Andalucía y "los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid". "No son equivocaciones son su forma de gobierno", señaló.