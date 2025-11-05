La crisis de los cribados se cobra el puesto del delegado provincial en Sevilla y otros dos altos cargos de Salud

Nuevos ceses en la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados de cáncer de mama. El Gobierno andaluz ha destituido al delegado provincial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, quien fue hasta enero de 2025 gerente del Hospital Virgen del Rocío, donde se concentran según la Consejería el 80% de los fallos detectados. Además, ha cesado a Ismael Muñoz Martínez que ocupaba el puesto de secretario general de Planificación Asistencial y Consumo y a Ana María Reales Arroyo hasta ahora directora general de Cuidados y Atención Sociosanitaria. De momento, oficialmente, el Gobierno autonómico no ha detallado los motivos de estas tres salidas ni en qué circunstancias se han producido.

Manuel Molina fue desde el principio uno de los señalados por la crisis de los cribados de cáncer de mama. De hecho, su gestión ha sido especialmente criticada por la Asociación de Mujeres contra el Cáncer Amama que asegura que le avisó en repetidas ocasiones de los problemas detectados y por la oposición que exigió su cese por su responsabilidad en lo ocurrido.

Desde la llegada de Antonio Sanz a la Consejería de Sanidad se ha realizado una revisión profunda del funcionamiento de los programas de cribados de cáncer que ha tenido entre sus principales conclusiones el hecho de que buena parte de los problemas se concentraron en el Hospital Virgen del Rocío por problemas de organización del servicio de radiología, cuyo máximo responsable presentó su dimisión justo tras el cambio de la Consejería.

La Consejería de Sanidad considera que fue un fallo de organización interno en el Hospital Virgen del Rocío (que también se reprodujo en menor escala en otros centros hospitalarios) el que provocó que no se avisara a las mujeres con cáncer de mama que habían tenido diagnósticos no concluyentes y que se dilataran durante meses las revisiones. Y de ahí que desde el principio muchas miradas se pusieran en Manuel Molina, quien fue gerente del hospital hasta el pasado enero. Un mes después del cambio en el departamento, el Gobierno autonómico ha formalizado su cese en el Consejo de Gobierno.

En su lugar, según ha adelantado Abc, será nombrada Silvia Pozo, quien tendrá que dejar su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla que pasará a ocupar la siguiente persona en la lista, Carmen María Tena. No obstante, el gobierno municipal deberá reajustar las competencias que tenía Pozo en materia de Deporte y Promoción de la Salud dentro de la Corporación. En su nombramiento ha tenido especial relevancia su relación con la asociación Amama, con quien el Gobierno andaluz trata de recuperar la relación tras su grave enfrentamiento.

Cambios en direcciones generales

La Consejería de Antonio Sanz ha formalizado otros dos relevos en la dirección heredada de Rocío Hernández dentro de la reestructuración que se ha emprendido para tratar de salir la que se ha convertido en la mayor crisis política del Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo.

Deja también su puesto Ismael Muñoz, nombrado hace apenas un año como secretario general de Planificación Asistencial y Consumo. En su lugar, entrará Silvia Maraver quien asumirá un área ampliada que incorpora las competencias en Humanización y Calidad. Viene de ser directora de la Unidad de Gestión Clínica de Cantillana y gerente de la Fundación Pública para la Integración Social y Laboral de Personas con Problemas de Salud Mental (Faisem).

Por último, sale de la estructura directiva, Ana María Reales Arroyo, directora general de Cuidados y Atención Sanitaria durante la última etapa de la ex consejera Rocío Hernández. Entrará en su puesto Trinidad Rus Molina quien asumirá también las competencias de Salud Mental y Adicciones. Durante su trayectoria profesional ha sido ya delegada terrotorial de Salud en Jaén.