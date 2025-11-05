En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | González Amador, ante el Supremo: "Me amparan dos cosas: la razón y la verdad"
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Juan Lobato y la número 2 del PSOE de Madrid testifican hoy en el juicio al fiscal general
El antiguo secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato y la actual número dos de la formación regional, Pilar Sánchez Acera, acuden este miércoles al Tribunal Supremo para declarar como testigos en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Son dos de los dos testigos citados en la tercera jornada de esta vista oral, en la que se juzga si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, filtró un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso.
Ángeles Vázquez
El juicio concluye hasta mañana a las 10 horas con la declaración del exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato. A continuación declarará Pilar Sánchez Acera, que era directora de Gabinete de Óscar López, que entonces lo era del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los siguientes testigos son periodistas.
Ángeles Vázquez
El letrado explicó que “el 14 de marzo de 2024 por la mañana” le llamó Alberto González Amador muy “enfadado, porque había visto el correo electrónico en dos medios” que es el que él había mandado el 2 de febrero. Le recordó que cuando le había explicado la conformidad le señaló que ello “implicaba un reconocimiento de los hechos”. “También le dije que con quien tenía que estar enfadado no era conmigo, sino con quien ha filtrado ese correo, porque a partir de ahora se había vulnerado de manera irreversible su derecho de defensa”, declaró Neira.
Tanto él como su abogado actual, Gabriel Rodríguez Ramos, le convencieron para que mantuviera abierta la posibilidad de una conformidad, porque entendían que con la filtración del correo prácticamente era la única opción que le quedaba. Esa opción se frustró cuando las acusaciones solicitaron la apertura de una nueva pieza por corrupción en los negocios y cohecho por el presunto cobro de una comisión ilegal. La fiscalía se opuso al recurso del empresario contra esta nueva investigación. "A día de hoy no hay conformidad", remachó el letrado.
Ángeles Vázquez
El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, aseguró ante el tribunal que juzga al fiscal general que, tras explicarle las opciones, su cliente le dice que “lo que buscaba es la vía más rápida y que causase menos ruido”. “Con esa premisa le sugerí una conformidad penal. Me autorizó a poner en marcha esa conformidad penal y el cómo y el cuándo lo dejaba a mi elección”, que consistió en enviar a un correo genérico de fiscalía el correo de 2 de febrero de 2024, en el que se centra la acusación contra Álvaro García Ortiz. En él es en el que decía que “ciertamente” asumía la autoría de dos delitos. También lo envió a un abogado del Estado con el que estaba en conversación sobre otras conformidades.
Ángeles Vázquez
Se reanuda el juicio con el último testigo previsto de esta jornada: Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador
Ángeles Vázquez
Cuando el presidente del tribunal dio por concluido el interrogatorio de González Amador y acordaba la celebración de un receso, el novio de la presidenta madrileña volvió a insistir en el daño sufrido: "O me voy de España o me suicido, por el destrozo personal". El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, le respondió: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas".
Ángeles Vázquez
Alberto González Amador se enfrentó a un duro interrogatorio por parte del abogado del Estado, que defiende al fiscal general, en relación con el mensaje que le había enviado su abogado y que él remitió al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. "Me amparan dos cosas: la razón y la verdad, por eso estoy pleiteando aquí con mi dinero", aseguró el testigo.
Ángeles Vázquez
“Entiendo que esto puede ser ariete político, pero esto es una cuestión personal mía y desde el primer día” se lo deje así a Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, aseguró González Amador. "Ella seguirá siendo presidenta de Madrid, Sánchez [en referencia al presidente del Gobierno] seguirá ahí y el fiscal general está ahí, pero a mí se me ha destrozado la vida”, afirmó el empresario, que añadió que desde la Comunidad de Madrid nunca interfirieron en su estrategia de defensa.
Ángeles Vázquez
“Como seguía en mi cabeza que esto lo iban a utilizar contra mi pareja le comenté en un partido” de fútbol del Real Madrid que le “habían abierto una inspección de Hacienda”. “Me dijo: ‘Como a tantos otros’”.
Ángeles Vázquez
El empresario Alberto González Amador se mostró muy duro con el fiscal del caso, Diego Lucas Álvarez, porque les había dicho que esperaría a que se pronunciara la Abogacía del Estado y finalmente la propuesta de conformidad que les hizo llegar fue mucho peor de lo que consideraban.
"Soy un delincuente y si voy a un juicio, es que estoy condenado", se lamentó con sarcasmo antes de señalar que luego Lucas también apoyó que se abriera una segunda causa en su contra por el presunto cobro de una comisión encubierta.
