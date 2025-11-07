Caso Koldo
Las acusaciones del caso Koldo piden al juez que expulse al PSOE tras la investigación abierta sobre los pagos en efectivo
El partido de Pedro Sánchez forma parte de la acusación popular unificada en la causa que ahora también indaga en los sobres entregados a Ábalos y Koldo
La acusación popular unificada en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el caso Koldo ha solicitado que se expulse del procedimiento al PSOE, que se encuentra integrado entre los partidos y organismos que ejercen esta acusación, después de que este jueves el juez Ismael Moreno abriera una pieza separada que indaga en los pagos en efectivo que desde la caja d Ferraz se entregaron a José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes.
Según señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 parte de una investigación de pagos en efectivo "que no estarían reflejados en la información oficial facilitada por el partido", y a juicio del resto de acusaciones la situación en la que se encuentra ahora la formación liderada por Pedro Sánchez hace "incompatible" que siga ejerciendo la acción popular en este procedimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Multas de hasta 500 euros para los patinetes eléctricos en Alicante: el requisito que habrá que cumplir a partir del 2 de enero
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- Muere Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante
- ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar