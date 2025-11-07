Caso Koldo
Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres
El juez Moreno cita al que era asesor del exministro Ábalos el próximo día 27 y al comisionista, al día siguiente en relación con la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados los próximos días 27 y 28, respectivamente, al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama en la causa a la que da nombre el primero y en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 afirma acordar esta diligencia a instancias de la fiscalía una vez recibido el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias, en el que se reflejaban los contactos que la presunta trama de corrupción mantuvo con el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a Víctor de Aldama el día 27 y un día después lo hará Koldo García para que aclaren la relación que mantenían en relación con la venta de mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión.
El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, había solicitado la citación de ambos en un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que señala que, según las conclusiones de la UCO, los contratos "enmarcados temporalmente en la crisis del covid en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores". Con ese pago, Aldama se aseguraba la "actuación" de Koldo "en el seno del MITMA" (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), a cuyo frente estaba el todavía diputado José Luis Ábalos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Multas de hasta 500 euros para los patinetes eléctricos en Alicante: el requisito que habrá que cumplir a partir del 2 de enero
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- Muere Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante
- ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar