21D: Elecciones en Extremadura
Feijóo arropará a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura
Ya han pasado los dos responsables nacionales de Voz y Podemos, Santiago Abascal e Ione Belarra
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, suspendió el mitin del pasado miércoles con Gallardo por el temporal
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.
Se trata del tercer líder de un partido regional que acude a la región en precampaña, tras el viaje a Plasencia y Cáceres de Santiago Abascal , presidente de Vox, y la visita de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la Feria de Apicultura de las Hurdes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, tuvo que suspender su desplazamiento a Mérida el pasado miércoles para arropar a Miguel Ángel Gallardo, candidato del partido en la región, por el temporal de lluvia y viento.
El acto de Feijóo y Guardiola tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pabellón Municipal 'Juan de Dios Ordóñez' del municipio.
"Extremadura tiene futuro y lo estamos construyendo entre todos", es el mensaje con el que el PP extremeño está difundiendo ya en redes esta convocatoria.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Un empresario de Alicante recupera 1,8 millones que le estafó el director de una sucursal de un banco suizo
- El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante
- Área 12 desvela la banda internacional que actuará en Alicante en 2026