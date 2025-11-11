Feijóo propone a Pérez Llorca para relevar a Mazón como president de la Generalitat

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat ante el pleno de investidura que se convocará en los próximos días para "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana "a la mayor brevedad posible", según trasladaron fuentes del Partido Popular desde Génova.

Una noticia que ha conocido Vox, socio necesario para la elección de un nuevo presidente, en mitad de una rueda de prensa de varios de sus dirigentes como Ignacio Garriga, negociador en Valencia del relevo de Carlos Mazón.

Al margen de la llamada de Feijóo a Pérez Llorca, según Génova, Miguel Tellado, secretario general del PP, telefoneó a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión, dicen desde el PP, ha contado con el "respaldo unánime" de los tres territorios. "El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas", añaden.

Esta misma mañana, Tellado avanzó que el sucesor del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana sería anunciado próximamente por Feijóo. "A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido", llegó a señalar horas antes de que se confirmarse la elección de Pérez Llorca.

