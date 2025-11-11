Dimisión Mazón
Feijóo propone a Pérez Llorca para relevar a Mazón como president de la Generalitat
El líder del PP ha hablado ya con el valenciano para comunicar que se propondrá su nombre a Vox como nuevo president
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat ante el pleno de investidura que se convocará en los próximos días para "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana "a la mayor brevedad posible", según trasladaron fuentes del Partido Popular desde Génova.
Una noticia que ha conocido Vox, socio necesario para la elección de un nuevo presidente, en mitad de una rueda de prensa de varios de sus dirigentes como Ignacio Garriga, negociador en Valencia del relevo de Carlos Mazón.
Al margen de la llamada de Feijóo a Pérez Llorca, según Génova, Miguel Tellado, secretario general del PP, telefoneó a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión, dicen desde el PP, ha contado con el "respaldo unánime" de los tres territorios. "El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas", añaden.
Esta misma mañana, Tellado avanzó que el sucesor del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana sería anunciado próximamente por Feijóo. "A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido", llegó a señalar horas antes de que se confirmarse la elección de Pérez Llorca.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Un empresario de Alicante recupera 1,8 millones que le estafó el director de una sucursal de un banco suizo
- El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Messi llega a Alicante para concentrarse con Argentina en Algorfa
- Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante