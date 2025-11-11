Felipe González sobre el juicio al fiscal: "Respeto lo que está haciendo el Supremo"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este martes, a una pregunta sobre si cree en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, juzgado por revelación de secretos, que respeta "lo que está haciendo el Supremo".

González ha hecho estas declaraciones a los periodistas a la entrada de un desayuno informativo, que también le han planteado si considera que la legislatura está acabada después de que Junts haya anunciado la ruptura del pacto de investidura y enmiendas a la totalidad a todos proyectos de ley del Gobierno,.

"Eso dice Junts", ha respondido.

A la salida del evento González ha sido de nuevo preguntado por los medios, en esa ocasión acerca de si considera que debería haber adelanto electoral.

Y ha señalado: "no me parece la prioridad en este momento, pero si le preguntas a un presidente, te dirá que no las va a convocar, y cuando las convoque no te lo va a adelantar. Ahora bien yo, si no hubiera tenido presupuestos, sí habría convocado".

El expresidente ha acudido hoy a la primera edición de los Desayunos del Campo, un encuentro informativo que ha protagonizado junto al exministro del PP Manuel Pimentel.

Tanto González como Pimentel han hecho un llamamiento al diálogo político.

"Hace ya tiempo que no hablamos de las cosas y toda realidad ignorada prepara su venganza", ha señalado Pimentel.

"Si dejáramos los insultos por una semana para dialogar a lo mejor salía algo constructivo por ejemplo sobre el sector primario, porque con un sector primario destruido por las danas o los incendios no hay país", ha explicado González.

El expresidente ha asegurado que echa en falta "un proyecto de país" porque España es un país plural y diverso, "pero es un país".

"Una cosa es descentralizar y otra centrifugar", ha añadido.

Los Desayunos del Campo se han presentado hoy en Madrid como una propuesta para una España repoblada, una economía rural diversificada, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del país.

Y sobre este asunto González ha alertado de que "sin sector primario Europa desaparecerá. La Política Agraria Común ha salvado a Europa de guerras y hambrunas".

Pimentel, por su lado, ha recordado que "España está despoblada en algunas zonas rurales pero no toda la España rural profunda está despoblada. El factor diferencial es el agua. Donde hay agua crece la población. Lo lógico sería distribuirla. Y es necesario un diálogo sereno sobre el agua que llevamos años sin hacer", ha dicho también Pimentel.

Felipe González ha subrayado que España tiene un 40% más de masa forestal que cuando él empezó a gobernar y con mucha menos población rural.

"Ese territorio puede y debe ser productivo", porque de ello depende también el medio ambiente y la prevención de incendios inextinguibles o danas. Para evitarlos, ha dicho, "hay que estar sobre la tierra haciéndola productiva".