DIRECTO | Mazón: "Quizá no me llamaron porque operativamente yo tenía poco que aportar"

Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en las Cortes Valencianas por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Durante su comparecencia, el ya expresident ha señalado que él y su Consell ya han asumido las "responsabilidades políticas", y ha asegurado que su futuro político ha sido "siempre irrelevante" y una "excusa" para centrar las críticas del Gobierno de España.

Mazón también ha recordado que los técnicos de Emergencias contaban con más de 30 años de experiencia y ha rechazado que la gestión de la catástrofe dependiera de las llamadas que hiciera desde un restaurante. "Mi persona sigue siendo la gran excusa política de las causas de la tragedia y para eludir la responsabilidad del Gobierno en la tragedia. El centro de emergencias hizo todo lo que estaba en su mano”, ha afirmado.

En su discurso ha explicado que su Consell asumió responsabilidades justo después de la riada, con la salida de Salomé Pradas y Nuria Montes, cambios realizados por "cuestiones políticas" y el nombramiento de Francisco Gan Pampols, de perfil "más técnico" para la reconstrucción, de la que ha sacado pecho.

La comida con Vilaplana

Durante su primera intervención, Mazón también ha hablado de la "comida de trabajo" con Maribel Vilaplana, que ha pedido poner "en contexto". Para ello, ha recordado que no tiene competencias operativas en Emergencias, que el día amaneció con "alerta amarilla", que se activó una alerta hidrológica sobre el Poyo y el Magro por la mañana, pero que en las horas posteriores su caudal fue menguando. "¿Cómo se pudo pasar de un caudal casi seco a un tsunami en pocos minutos?", se ha preguntado. "He reconocido errores y si hubiera sabido lo que sé ahora mi agenda hubiera sido distinta", ha indicado.

"Fue un encuentro profesional con una profesional", ha dicho Mazón, que además ha criticado que hayan intentado "arruinar" la vida a Vilaplana. El popular también ha afirmado que durante la comida estuvo "atento a las novedades" y que sabía que había un "problema en Utiel y una posible rotura a trece horas vista de Forata". "Si Pradas hubiera sabido que el Poyo se estaba desbordando, me lo hubiera dicho y por supuesto, nadie me pidió opinión sobre el envío del Es Alert", ha añadido. "Si el mensaje no llegó a tiempo para l'Horta Sud no fue porque alguien lo parara pidiendo una autorización que no necesitaba", ha sentenciado.

Sobre las infraestructuras

En sus explicaciones, Mazón ha centrado su respuesta sobre las infraestructuras hidráulicas señalando que podrían haber evitado los efectos más catastróficos de la dana, y ha asegurado que el objetivo del Consell ha sido eliminar los "obstáculos" para poder ejecutar esas obras. El expresident también ha insistido en que los valencianos no pueden estar todavía sin monitorizar los arroyos. "Solo hay un sensor en el barranco del Poyo un año después (...) Los valencianos debemos encontrar la unidad para exigir la monitorización de todos los cauces. Las obras hidráulicas salvan vidas. ¿Por qué no se ejecutaron esas obras?", ha dicho.

El exjefe del Consell valenciano también ha criticado que los miembros del Gobierno central no hayan acudido a la comisión de investigación y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la falta de financiación para poder llevar a cabo la preparación previa ante estas obras o la dotación de los servicios de emergencias. "Todos saben las llamadas que hice yo ese día, pero las que no recibí fueron la de Pedro Sánchez, Adif, el ministro del Interior, la delegada del Gobierno o la delegación de la Policía... quizás no me llamaron porque poco tenía que aportar operativamente a la emergencia", ha finalizado.

El apoyo de VOX

Los 21 minutos en los que ha intervenido Mazón (unos seis minutos más que los 15 previstos) han convencido a su principal aliado, Vox. Su síndic, José María Llanos, ha asegurado que el 'president' dimitido ha respondido a sus planteamientos, ante las quejas de representantes de la izquierda que han bufado irónicamente cuando Mazón ha acabado indicando que respondería "a más preguntas", y ha lamentado que PSPV y Compromís se hayan "cobrado una pieza" con su dimisión. La única crítica que ha vertido Llanos sobre el exjefe del Consell, con quien en este tiempo ha exhibido complicidad, ha sido indicar los "errores reconocidos" por el propio Mazón, entre ellos, "su actitud confiada con Sánchez". El resto de reproches, calificando de "conducta criminal", ha ido hacia los representantes del Gobierno central, con errata que ha destensado el momento, hablando del "señor Poyo", en referencia a Miguel Polo.

"¿Dónde estabas cuando la gente se ahogaba?"

Sí han sido muy críticos con Mazón, el representante de Compromís, Joan Baldoví, y el del PSPV, José Muñoz. "¿A qué vienes hoy aquí? ¿A contar mentiras? ¿Por qué no vas a la jueza de Catarroja? ¿Por qué has dimitido de president y no de diputado? ¿Dónde estabas cuando la gente se ahogaba a las 19 horas? ¿Por qué crees que Salomé Pradas te llamaba? Si estabas informado, ¿cómo te quedaste en un reservado de El Ventorro?", ha sido algunas de las preguntas lanzadas por Baldoví. "No creo en nada de lo que digas aquí, han sido demasiadas mentiras las que has dicho hasta ahora", ha incidido.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, le ha señalado que "no eres una víctima, las víctimas están ahí fuera, si les leyeras el discurso que acabas de leer lo que pasó en el funeral de Estado sería poco, es indigno lo que acabas de hacer". "¿No vas a decir lo que hiciste el 29 de octubre? ¿Te vas a ir así? Estás desubicado", ha indicado Muñoz. "Hubiéramos preferido que el 'president' estuviera incomunicado, no habría bloqueado el mensaje", ha indicado Muñoz, con Mazón negando.

Carlos Mazón. / EFE

Protestas de las víctimas

En la declaración de Mazón de esta tarde no han podido estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas. Un poco antes de las 15:30 horas, media hora antes de que se iniciase la comparecencia en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas, en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.

Tres horas antes de su comparecencia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.