Letizia y la primera dama china visitan el corazón de la innovación social en Pekín

La reina Letizia y la primera dama china, Peng Liyuan, visitaron este miércoles un edificio de cristal que concentra una ambición colectiva: que la discapacidad no sea un límite, sino un punto de partida. Ambas mujeres, mientras estaban teniendo lugar las reuniones del Rey, Xi Jinping y las respectivas delegaciones por la visita de Estado, se fueron al Centro Demostrativo de Servicios para Personas con Discapacidad, una institución que combina tecnología, arte y dignidad humana.

Letizia y la primera dama china prueban las gafas que traducen el sonido en texto. / Casa de S.M. El Rey / Jose Jimenez

El complejo, de 24 plantas y 33.000 metros cuadrados, parece un laboratorio del futuro: pasillos sin escalones, ascensores que hablan y salas donde la innovación parece sacada de una película de ciencia ficción. La Reina vio exoesqueletos que han conseguido que personas con parálisis puedan volver a andar y también gafas que traducen la voz en texto en tiempo real. En el centro tienen perros guía inteligentes con inteligencia artificial, que no solo hacen compañía, sino que también ayudan a las personas con discapacidad visual a evitar obstáculos. También hay sillas de ruedas con inteligencia artificial que se controlan con el cerebro y robots asistentes que detectan movimientos sutiles de las extremidades inferiores y proporcionan asistencia en tiempo real, mejorando el equilibrio.

Letizia escuchó, preguntó. Su papel como presidenta de honor del Real Patronato sobre Discapacidad se hizo visible en la forma en que observa a los técnicos y se detiene ante los usuarios que prueban los dispositivos. En otra planta pudieron ver a jóvenes con síndrome de Down y autismo preparando repostería junto a sus padres. En otra esquina, las manos de un grupo de mujeres modelaban flores de crochet y plástico reciclado. Eran las artesanas de la fundación Novel Inception, creada por Sissi, una mujer que quedó parapléjica tras un accidente y convirtió su nueva realidad en una causa para otras. Su relato —suave, firme— captó la atención de Letizia, que no se marchó sin saludar una a una a todas las trabajadoras antes de posar juntas para una foto improvisada.

En el centro también hay una biblioteca con libros en braille, un cine donde las películas se proyectan con audiodescripción y subtítulos, y salas de rehabilitación que enseñan a vivir con independencia. Desde su apertura en 2021, más de 200.000 personas con discapacidad han pasado por aquí. Algunas aprenden un oficio; otras recuperan la movilidad o la confianza.

La superación de la tradición

Al final de la visita, un grupo de niños invidentes cantó una melodía infantil que habla de la alegría y el optimismo. La reina intercambió unas palabras con los pequeños y se despidió de Peng Liyuan, que se quedó unos minutos más con ellos. Tradicionalmente, las familias chinas escondían a los familiares con discapacidades físicas o mentales porque consideraban que esa situación se debía al karma y era motivo de oprobio social. La situación ha mejorado mucho en las ciudades y algún caso concreto ha sido trascendental para el cambio. Es el caso de Deng Pufang (81 años), que va en silla de ruedas y se volcó desde joven en mejorar la situación de las personas con discapacidad. Es hijo del ya fallecido Deng Xiaoping, que fue presidente de China entre 1981 y 1989.