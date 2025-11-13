En Directo
Minuto a minuto
El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Cristina Gallardo
Se reanuda el juicio con la intervención del abogado Foro Libertad y Alternativa, Fernando García Capelo
Cristina Gallardo
Con ello ha terminado su intervención y se ha suspendido la vista hasta las 12.00, cuando se reanudará con la intervención de otro de los letrados de la acusación popular
Cristina Gallardo
Sobre Garcia Ortiz, el representante del Colegio de la Abogacía ha dicho que "hay que normalizar" el derecho al silencio al que se acogió el fiscal general para no responder a las preguntas de las acusaciones, aunque ello tiene como consecuencia la aminoración de su credibilidad. En cuanto a la aseveración que realizó al término de su comparecencia, de que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende, Ignacio de Luis ha apuntado que esta frase "poética" tiene "un componente de autoincriminación inadvertido".
Cristina Gallardo
Además, ha afirmado que el protocolo de borrado cuya existencia argumentó el fiscal general para justificar la desaparición de mensajes de sus dispostivos electrónicos "no ha aparecido por ningún sitio". El abogado del Colegio madrileño ha calidificado de "sorprendente" el testimonio del fiscal de protección de datos "que viene a justificar la quiebra de seguridad".
Cristina Gallardo
De Luis también se refiere al "tema del cianuro", la expresión que utilizó la fiscal jefa de Madrid señalando su interés en intrudicur algo más de intenció en la nota de prensa. "La cuestión es meter una carga venenosa a lo que tenía que ser un mero comunicado informativo para aclarar si la oferta venía de un lado u otro", ha explicado, lo que redunda en la "unidad de acto" de los implicados "porque aquí se quería algo más", ha defendido.
Cristina Gallardo
También ha dicho que la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, fue muy solvente, y ha lamentado que se haya apuntado a una cierta insubordinación de la misma con respecto a las órdenes desde Fiscalía General. Igualmente, Ignacio de LUis ha apuntado como importante indicio que la jefa de prensa Hedo recocociera que actua "al dictado" de la nota de prensa, que también fue filtrada antes de su distribución a todos los medios de comunicacion.
Cristina Gallardo
El abogado del Colegio de la Abogacía, por su parte, califica de "muy reveladora" la testifical del fiscal al que se otorgó el caso de González Amador, Julián Salto, a la hora de valorar que lo ocurrido para reclamar los documentos necesarios para elaborar la nota de prensa no fue "nada normal" y ello por razón de la pareja del investigado, que no era otra que la presidenta de la Comunidad de Madrid. La clave es la causa-efecto, en una noche que la investigación llegó a calificar de "trepidante".
Cristina Gallardo
Concluye el abogado de González Amador y comienza la acusación popular que ejerce el abogado Ignacio de Luis , en nombre del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Cristina Gallardo
Para el abogado, aunque no se llegue a la prueba directa contra García Ortiz, el punto segundo de la nota de prensa --donde se hablaba del reconocimiento de delitos-- estaba decidido a las once de la noche anterior a la difusi´n del mensaje "y fue dictado a Mar Hedo por García Ortiz". Ello serviría para demostrar que se vulneró por la Fiscalía el deber de reserva y sigilo, según Rodríguez Ramos, que ha añadido que "los medios que utilizan los politicos no valen para el ministerio fiscal, pero es que además García Ortiz filtró el mail a la Cadena Ser", ha concluido. Ha defendido también la indemnización de 300.000 euros para compensar el "dolor" causado a su cliente.
Cristina Gallardo
Se ha referido, igualmente, a los argumentos de la defensa en el sentido de que al correo que presuntamente se filtró con la confesión de González Amador pudo tener acceso "mucha gente" por el hecho de que se enviara a un mail genérico de la Fiscalia de Delitos Económicos y luego a otra carpeta a la que tenía acceso otras personas. Ha señalado Rodríguez Ramos que el acceso a dichos documentos se habría registrado, y en cambio desde la defensa nunca se aportó información sobre dicha trazabilidad ni se pidió ninguna diligencia al respecto.
