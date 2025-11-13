El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel

Para el abogado, aunque no se llegue a la prueba directa contra García Ortiz, el punto segundo de la nota de prensa --donde se hablaba del reconocimiento de delitos-- estaba decidido a las once de la noche anterior a la difusi´n del mensaje "y fue dictado a Mar Hedo por García Ortiz". Ello serviría para demostrar que se vulneró por la Fiscalía el deber de reserva y sigilo, según Rodríguez Ramos, que ha añadido que "los medios que utilizan los politicos no valen para el ministerio fiscal, pero es que además García Ortiz filtró el mail a la Cadena Ser", ha concluido. Ha defendido también la indemnización de 300.000 euros para compensar el "dolor" causado a su cliente.