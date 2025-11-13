El PP se inclina por investir a Pérez Llorca después de su declaración ante la jueza de la dana

Resuelto por fin el enigma del candidato a 'president' tras el aval de Alberto Núñez Feijóo a Juanfran Pérez Llorca, ahora toca adentrarse en la negociación política y en los tiempos del proceso. Mientras continúa el secretismo en torno a las conversaciones entre PP y Vox para este nuevo pacto en la C. Valenciana, el reloj parlamentario sigue corriendo hacia el 19 de noviembre, la fecha tope para que se traslade su nombre a las Corts y se fije un día para el debate de investidura.

Según el reglamento, ese pleno deberá celebrarse entre 3 y 7 días hábiles después de que se oficialice la candidatura, por lo que de apurar los plazos este podría tener lugar, como muy tarde, el 28 de noviembre. Los márgenes son todavía cómodos para el PP, ya que dispone de más de dos semanas para amarrar el respaldo de Vox. Tras las elecciones de 2023, la fumata blanca se produjo en tan sólo 18 días y dos reuniones.

¿Un president en el juzgado?

Pero en ese camino de Pérez Llorca hacia el Palau surge un escollo no menor: la citación de la jueza de Catarroja para que acuda a declarar como testigo en la causa que investiga las 229 muertes de la dana el próximo viernes, 21 de noviembre. El número dos del PP valenciano fue citado, junto al núcleo duro de Mazón en Presidencia de la Generalitat, por las llamadas que cruzó con la exconsellera Salomé Pradas el día de la tragedia.

Aunque hay interpretaciones cruzadas de la norma que regula estos plazos parlamentarios, todo apunta a que el PP dejará correr el tiempo para evitar que Pérez Llorca se presente ante la jueza ya como president. Según fuentes populares, esto pasará por obligación. La tesis es que los 12 días para proponer un candidato no son acortables, por lo que hay que esperar hasta el 19 de noviembre para proponer su nombre y, a la fuerza, su comparecencia en el juzgado llegaría antes de la investidura, ya que el tercer día hábil sería ya el lunes 24 de noviembre.

Desde el PSPV, sin embargo, entienden que ese proceso sí se puede agilizar si hay un acuerdo de los grupos en la Junta de Síndics. Además, recuerdan que con su renuncia a presentar candidato una vez constatado el acuerdo en torno a Pérez Llorca, el camino queda allanado para poder acortar esos tiempos, si bien muestran poca confianza a que el PP esté interesado.

Lecturas del reglamento al margen, cuadros del PP valenciano consultados por este diario se mostraban favorables a dilatar los plazos para evitar esa imagen de un president recién investido entrando por la puerta de un juzgado. Las fuentes coincidían en que lo más probable es que su candidatura se registre la semana próxima (no concretaron si apurando plazos o no), por lo que la investidura se produciría en la última semana de noviembre.

Vox dice no saber nada de Pérez Llorca

En paralelo, la negociación entre PP y Vox continuaba este miércoles entre las sombras. El ungido por Génova no tuvo agenda pública alguna, mientras el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, aseguró que su formación todavía no ha recibido una comunicación formal del PP sobre la candidatura de Pérez Llorca.

Llanos ya había avisado el día previo de que no les había llegado la "comunicación formal" del PP, aunque consideró que se van cumpliendo "los pasos necesarios" para buscar la "estabilidad" y lograr "el mejor futuro" para la reconstrucción de la C. Valenciana.

Según expuso, Vox pretende negociar con Pérez Llorca cinco ejes básicos: reducción fiscal, apoyo a la vivienda, freno a la inmigración "irregular y masiva", defensa del sector primario frente al "fanatismo climático" y educación "en libertad". Este miércoles no trascendió ninguna reunión o contacto, pero fuentes cercanas a la negociación señalaron a EFE que la habrá "rápido".