Dana en Valencia
El asesor de Salomé Pradas confirma que el Es Alert ya se planteó en el Cecopi a las 17 horas
Asegura que a las 19 horas ya estaba preparado para enviarlo, por el embalse de Forata, pero que un debate entre los funcionarios Jorge Suárez y José Miguel Basset lo retrasó
Laura Ballester
El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado este viernes en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población. Para Presa, el Es Alert no era algo desconocido ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena.
Marco Presa, que entraba y salia del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, pero que aún tardó una hora en enviarse por el debate que se suscitó entre los dos máximos tecnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar