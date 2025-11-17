Dana en Valencia
Los familiares de las víctimas de la dana protestan contra Mazón ante el Congreso
La concentración, en la que se han coreado consignas como "No son muertes, son asesinatos", se ha desarrollado frente a la Cámara, mientras en el interior el Mazón da cuenta de la gestión de su Gobierno durante el episodio de lluvias torrenciales
EFE
Con pancartas y coreando consignas como "No son muertes, son asesinatos", y "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia", un centenar de familiares y amigos de las víctimas de la dana se ha concentrado este lunes ante el Congreso de los Diputados para protestar contra la gestión de la catástrofe por Carlos Mazón, president de la Generalitat en funciones.
La protesta se ha desarrollado frente a la Cámara, mientras en el interior del Congreso Mazón da cuenta de la gestión de su Gobierno durante el episodio de lluvias torrenciales que dejó decenas de fallecidos y graves daños materiales en la Comunitat Valenciana.
Entre los concentrados estaba Toñi García, vecina de Benetússer (Valencia), quien perdió a su marido, Miguel Carpio, de 63 años, y a su hija de 24 durante el temporal; cada vez que Mazón ha comparecido, "ha sido más indignante para los familiares de las víctimas", ha dicho.
García ha acusado al president en funciones de "cinismo"; "no ha demostrado la dignidad y honestidad que sí han tenido los familiares de los afectados", ha añadido.
La manifestante también se ha mostrado escéptica sobre Mazón en su comparecencia de hoy y duda de que responda con claridad a las preguntas de los grupos parlamentarios.
"Esperemos que responda, porque las preguntas van a ser claras, concisas y breves, pero no esperamos que lo haga" así, ha dicho.
"Si no tuviera miedo (Mazón) ya habría acudido a declarar ante la jueza", ha concluido.
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- César Quintanilla, CEV: 'Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- Desde 2020 pidiendo permisos para una planta solar en Mutxamel y a tres días de acabar el plazo...
- El Eldense pone fin a la etapa de Torrecilla en el Hércules