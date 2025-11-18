Cerdán pidió a Koldo que le incluyera en un viaje a Marruecos en el que se negoció una obra millonaria para Acciona: "El jueves voy con vosotros"

El exdirigente socialista Santos Cerdán pidió al asesor en Transportes Koldo García en enero de 2019 que gestionara su inclusión en la comitiva oficial de un viaje a que iba a realizar el entonces ministro José Luis Ábalos a Marruecos, en el que se negoció un contrato millonario para que Acciona participara en la obra del Puerto de Kenitra del reino alauí. La inversión total sería superior a cinco mil millones de dírhams (467 millones de euros), y días antes del viaje la empresa de la que UCO sospecha que Cerdán era copropietario (Servinabar) firmó un memorándum con Acciona para participar en esta "oportunidad de negocio".

Así se desprende de análisis que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los mensajes intercambiados en los días previos a dicho viaje entre Koldo, Cerdán y Antxon, que los agentes contrastan con información de la visita de Ábalos a Marruecos y con diversa documentación relativa a dicho proyecto. Las conclusiones se incluyen en el último informe entregado por los investigadores al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo.

Conocida la planificación de la visita, el entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE --número dos del entonces de Ábalos como secretario de Organización del PSOE-- dio instrucciones a Koldo para que se coordinara con "Celia", su secretaria, con la finalidad de preparar su incorporación a delegación del Ministerio de Transportes, indicándole el asesor seguidamente que las secretarias "ahora se ponen a ello”. El día 21 de enero de 2019, Santos y Koldo ultimaron la participación del Secretario de Coordinación Territorial del PSOE en la comitiva: "El jueves voy con vosotros", le dijo Cerdán al asesor de Ábalos.

Sobre todos estos hechos,la UCO concluye que "resulta destacable el hecho de que Santos, sin formar parte del Gobierno español y únicamente ostentando el cargo de Secretario de Coordinación Territorial del PSOE en ese momento, se mostrara tan interesado por la consecución del mismo, llegando incluso a ordenarle a Koldo ser incluido en la delegación" que viajó a Marruecos en enero de 2019.