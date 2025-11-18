Caso mascarillas
La Guardia Civil detiene al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería
La intervención se produce en la institución provincial en plena investigación del 'caso mascarillas' por un supuesto caso de cobro de comisiones ilegales en la pandemia
J. A.
La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez (PP), en una operación desarrollada este martes, en la que se han podido realizar otras dos detenciones más.
Según ha adelantado Efe y ha podido confirmar El Correo de Andalucía los arrestos se están produciendo esta mañana y se están desarrollando también registros en distintos domicilios vinculados a los altos cargos detenidos.
Un caso abierto por supuesto cobro de comisiones
Giménez y Sánchez se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso ‘Mascarillas’, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación de Almería durante la pandemia.
Precisamente, a principios de mes, el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al presidente provincial y presidente del PP de Almería, Javier A. García.
El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 25 de abril.
Una investigación de 2021
La investigación del caso mascarillas se remonta a 2021 cuando se produjo el registro de la Diputación de Almería y la detención de su entonces vicepresidente por un posible caso de cobro de comisiones en contratos de material sanitario durante la pandemia. El expediente en cuestión data concretamente del 8 de abril de 2020.
A partir de ahí se inició una instrucción judicial que provocó las declaraciones de todos los investigados durante este año, incluido el vicepresidente actual que ha sido detenido en el marco de la operación de la Guardia Civil.
Esta investigación tiene entre sus principales escenarios el municipios de Fines, donde se desarrollaba parte del entramado empresarial y cuyo alcalde ha sido detenido en el marco del operativo de la Guardia Civil.
