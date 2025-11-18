Comunitat Valenciana
Mazón dimitirá también como presidente del PPCV
Feijóo anuncia que el 'president' en funciones de la Generalitat dejará sus responsabilidades orgánicas en los 'populares' valencianos
Carlos Mazón dejará de ser 'president' de la Generalitat en cuanto las Corts apruebe la investidura de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto, algo previsto para la próxima semana, y también dejará su responsabilidad al frente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, tal y como ha anunciado este martes en unas declaraciones el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, algo que hasta ahora no se había confirmado.
Según ha indicado Feijóo a la salida de un acto en Madrid, "Mazón puso su cargo a disposición del partido", con ello, le notificó "que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo”. Es por ello que ha indicado que en "las próximas semanas" una vez finalice la investidura, se haga un "relevo adecuado en el partido, a instancia del señor Mazón".
De hecho, el dirigente gallego ha aplaudido el paso orgánico dado por Mazón después de anunciar su renuncia a la máxima responsabilidad del Ejecutivo autonómico hace dos semanas. Así, ha considerado que de forma "muy correcta y muy coherente con su decisión de dimitir como presidente de la Generalitat", también va a "dimitir como presidente del PP valenciano”.
